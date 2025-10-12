En los últimos años la literatura confesional tuvo su boom con autores como Karl Ove Knausgaard, Annie Ernaux, Rachel Cusk o Deborah Levy. Ahora llega una novedad para los fans del género. Seix Barral acaba de lanzar Trilogía de Copenhague, que reúne en un solo volumen los tres libros fundamentales de la escritora danesa Tove Ditlevsen: Infancia, Juventud y Dependencia.

La escritora tuvo que lidiar con la tensión entre su vocación y sus roles como hija, esposa y madre. Una de las primeras obras que publicó siendo adolescente fue un poema titulado "A mi hijo muerto". También padeció una adicción que la llevó a escribir sobre la experiencia y la identidad femeninas, un eje que dialoga con la actualidad.

Hilton Als escribió en The New Yorker que Ditlevsen construye "una literatura del desastre, ladrillo a ladrillo, sepultando en ella a todas las personas que no pudieron amarla y a quienes ella no pudo amar". Aunque basada en sus propias experiencias, Trilogía se lee como la ficción más convincente.