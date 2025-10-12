El clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pudo asociarse a un fin de semana histórico para el fútbol mendocino por el ascenso a primera de Gimnasia y Esgrima. El partido fue un 0 a 0 con pena y sin gloria que no le sirvió a ninguno porque los dos siguen muy lejos poder pasar a octavos de final. Una multitud fue a ver a la "Lepra" de local y se retiró con las manos vacías: el equipo lleva cinco fechas sin ganar con cuatro empates consecutivos y terminó con nueve jugadores por las expulsiones por juego brusco de Tomás Bottari a los cinco minutos de la segunda etapa y del colombiano Sebastian Villa en el minuto final.

El "Tomba" también lleva cinco fechas sin victorias. Y habiendo estado casi toda la segunda etapa con un hombre de más, no supo ni pudo hacer valer la ventaja. Le faltó de todo: ideas y cambio de ritmo más que nada para romper el agrupamiento defensivo de su rival. Más allá del fervor de las tribunas, el trámite nunca levantó vuelo emotivo.

Mientras estuvo completo, Independiente Rivadavia apostó a las corridas de Villa por la izquierda, al talento esporádico de Matías Fernández y a los centros al área tombina. Cuando se quedó con uno menos, jugó sus pocas cartas a que Villa ganara por los costados: faltando cinco minutos, el colombiano ejecutó un tiro libre y el cabezazo de Barbieri pasó cerca. Fue lo más peligroso de toda la tarde.

Godoy Cruz fue para adelante por inercia. Tan pobre resultó su ataque que no hubo nada más después de un derechazo de Maxi González que el arquero Centurión manoteó por encima del travesaño a los diez minutos del complemento. "Pol" Fernández nunca pudo establecer contacto con sus delanteros hasta que el técnico Ribonetto se cansó y lo terminó sacando. En ninguno de los dos conjuntos, los cambios rindieron dividendos. Por eso, el cero es el espejo que mejor refleja lo que fue un partido que siempre que se jugó en primera, finalizó empatado.

Síntesis del partido

Estadio: Independiente Rivadavia (Mendoza). Arbitro: Facundo Tello. Cambios: 51m Retamar por Sartori (IR), 56m Barrea por Valverde (GC), 61m Osella por Costa (IR) y Barbieri por Bonifacio (IR), 75m Poggi por R. Fernández (GC), Sosa por G. Fernández (GC) y Rossi por Escobar (GC), 80m Ortega por L. Gómez (IR) y Muñoz por M. Fernández (IR), y 90m Yañez por Altamira (GC). Incidencias: 50m Bottari (IR) y 97m Villa (IR).