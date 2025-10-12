El Festival Internacional de Fotografía Freezer 2025 lanzó dos convocatorias abiertas que invitan a artistas, editoriales y colectivos de todo el país a formar parte de su segunda edición, que se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. Bajo el eje curatorial “Lo imposible”, el festival piensa la imagen contemporánea, la experimentación visual y el trabajo colaborativo.

Una de las propuestas centrales es la feria editorial, un espacio que reunirá publicaciones vinculadas a la fotografía y la imagen impresa. La convocatoria (con inscripción gratuita hasta el 17 de octubre) está dirigida a editoriales independientes, colectivos y sellos fotográficos, artistas con publicaciones de autor e instituciones con proyectos editoriales. Cada participante contará con un espacio de media tabla para exhibir sus materiales durante las dos jornadas del festival, de 15 a 19 hs.

La feria se plantea como un punto de encuentro entre creadores y públicos, donde confluyen libros, fanzines, fotolibros y proyectos autogestivos que exploran nuevas formas de pensar la fotografía. En diálogo con las muestras, charlas y talleres programados, el espacio editorial busca visibilizar las producciones independientes y fortalecer las redes de circulación del libro fotográfico en la región.

“Freezer apuesta a que la feria se convierta en una plataforma de intercambio entre quienes editan, publican y leen fotografía, ampliando las posibilidades del medio y sus modos de circulación”, señalaron desde la organización.

La otra convocatoria propone una experiencia creativa destinada a colectivos fotográficos. Inspirada en la idea de una agencia secreta de creación, invita a desarrollar proyectos fotográficos o audiovisuales que trabajen sobre distintos espacios de La Plata desde una mirada situada, experimental y colaborativa.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre, y los proyectos seleccionados se anunciarán el 22 de octubre. Cada grupo, integrado por entre dos y cinco personas, deberá presentar una propuesta para realizar durante la semana del festival, con el acompañamiento de Luciana Demichelis, fotógrafa y coordinadora del programa.

Los colectivos seleccionados participarán de dos encuentros virtuales de trabajo (21 y 28 de octubre) y de una instancia presencial los días 7 y 8 de noviembre, donde llevarán adelante su producción en la ciudad. Las obras resultantes, que podrán adoptar forma de exposición, instalación, proyección o acción performática, se incorporarán a la programación oficial del festival.

Con preguntas que funcionan como disparadores poéticos “¿dónde se esconden los portales a lo imposible?, ¿qué mensaje le enviarías al futuro?”, la convocatoria invita a pensar la fotografía como herramienta de exploración del territorio y de imaginación colectiva.

Así, el festival consolida su presencia en la escena cultural bonaerense como un espacio que combina la reflexión sobre la imagen con la producción colaborativa y experimental. Con su doble apuesta (una feria que celebra la edición independiente y una agencia que convierte la ciudad en laboratorio visual), el encuentro propone volver a mirar La Plata desde un ángulo en donde la imaginación está al poder. Se puede participar a través de este enlace.