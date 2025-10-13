Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
La apertura del dólar
El dólar oficial opera a $1400 para la compra y $1450 para la venta, mientras el blue cotiza a $1455 para la compra y $1475 para la venta.
El dólar Bessent se pone a prueba esta semana
Por Bernarda Tinetti
Con el apoyo extraordinario de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el jueves pasado la ronda cerró en tensa calma: el riesgo país bajó a 900 puntos y escalaron los bonos y acciones argentinas. La inédita medida podría mantener el precio del dólar sin perforar el techo de la banda, al menos hasta las elecciones del 26 de octubre. Un dique con muchas filtraciones que beneficia a traders globales y a la geopolítica de la Casa Blanca, mientras la economía real se quiebra.
Esta semana, la decisión del presidente de Estados Unidos sobre Argentina, se pone a prueba: las expectativas están ubicadas en sí la contundencia de la resolución alcanza para cambiar las fuertes expectativas devaluatorias.
Caputo regresó de EE. UU. con más dudas que certezas: descartó la dolarización y no dio detalles del apoyo financiero
Después de una semana en Estados Unidos, Luis “Toto” Caputo regresó al país con una sonrisa diplomática y una valija llena de frases cautelosas. El ministro de Economía aseguró haber sellado un acuerdo financiero con Washington, que incluye un swap por 20 mil millones de dólares y la compra de bonos y pesos, pero no dio detalles sobre los términos ni las condiciones del supuesto "salvataje".
En una entrevista televisiva, Caputo se mostró confiado, aunque el mensaje sonó más a consuelo que a anuncio: “Todas las herramientas están arriba de la mesa”, dijo, sin aclarar cuál de todas piensa usar ni cuándo.
Consultado por la posibilidad de una dolarización, el ministro fue tajante —al menos por unos segundos—: “Está descartada”.