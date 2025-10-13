El dólar Bessent se pone a prueba esta semana

Por Bernarda Tinetti

Con el apoyo extraordinario de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el jueves pasado la ronda cerró en tensa calma: el riesgo país bajó a 900 puntos y escalaron los bonos y acciones argentinas. La inédita medida podría mantener el precio del dólar sin perforar el techo de la banda, al menos hasta las elecciones del 26 de octubre. Un dique con muchas filtraciones que beneficia a traders globales y a la geopolítica de la Casa Blanca, mientras la economía real se quiebra.

Esta semana, la decisión del presidente de Estados Unidos sobre Argentina, se pone a prueba: las expectativas están ubicadas en sí la contundencia de la resolución alcanza para cambiar las fuertes expectativas devaluatorias.