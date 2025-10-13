Las autoridades de México informaron que aumentó a 47 desde 44 el número de personas fallecidas en cuatro estados del país, tras las intensas lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría (Ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicaron que las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada con los Gobiernos estatales y municipales, para acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas.

“De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas en cuatro estados”, precisó el documento. Las autoridades precisaron que 18 personas murieron en Veracruz (este), 12 en Puebla (centro), 16 en Hidalgo (centro) y una en Querétaro (centro).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió en las últimas horas los principales sitios afectados en los estados de Puebla y Veracruz, castigados por las “lluvias extraordinarias” que dejaron los ciclones tropicales Raymond y Priscilla, y por la perturbación tropical 90-E, de acuerdo con las autoridades.

Sheinbaum informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, tras las intensas lluvias que han causado deslaves e inundaciones en algunas entidades del país, con un saldo hasta ahora de 44 fallecidos.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana realizó un primer balance tras un recorrido por comunidades afectadas en los estados de Veracruz y Puebla, en las que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy (domingo) ya se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua, y poder atender a cualquier persona enferma”, explicó Sheinbaum.

Los equipos de ayuda también están trabajando en recuperar los accesos en algunas carreteras que resultaron bloqueadas, e incluso vieron el colapso de puentes, de acuerdo con la mandataria.

Previo a su llegada a Veracruz, la mandataria visitó algunos sitios afectados del municipio de Huauchinango, en Puebla, en donde informó a la población sobre los protocolos de atención.

México recibió en días recientes “lluvias extraordinarias” tras el paso de los ciclones tropicales Raymond y Priscilla, los cuales dejaron severas afectaciones en los estados de Puebla y Veracruz, así como Hidalgo (centro), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (centro norte) y Querétaro (centro).