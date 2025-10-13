Organizaciones gremiales convocaron a un paro nacional docente para este martes 14 de octubre para reclamar que se reanude la negociación paritaria con el Gobierno nacional. La medida de fuerza, convocada bajo el lema "La escuela enseña y construye esperanza", incluye una movilización al Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El paro docente será por 24 horas y afectará a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario , como así también las universidades que ya confirmaron su adhesión parcial. Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, habrá actividades en la vía pública y clases abiertas en distintas provincias del país.

Los reclamos están centrados en el pedido de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el presupuesto nacional para el sector, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente --suspendida desde principios de año--, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento del presupuesto para mejoras edilicias, compra de materiales y financiamiento de los comedores escolares.

Desde el sindicato docente de Santa Fe, calcularon que, solamente, la reimplementación del Fonid significaría unos 124 mil pesos más en el salario de cada docente. En el cálculo rápido, estiman que representa alrededor de un 15% del sueldo actual. Sin el Fonid, cada docente dejó de percibir unos 2 millones de pesos desde principios de 2024 a la fecha.

A la convocatoria, lanzada por Ctera, ya anunciaron su apoyo otros gremios como el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), Suteba, FEB, Amet, Sadop y Uudocba, entre otros.

De a cuerdo a las definiciones del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la fecha de finalización del calendario escolar porteño está prevista para el viernes 20 de diciembre en todos los niveles escolares: jardín de infantes, primario y secundaria.

Seguir leyendo: