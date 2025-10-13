En las familias argentinas hay una pregunta que se repite: ¿cuándo es el próximo feriado? A pocos días del 12 de octubre, se vuelve a mirar el calendario con la ilusión de un nuevo descanso. Y aunque falta un poco, noviembre traerá algo de alivio con un feriado y un día no laborable que, combinados, arman un fin de semana extralargo de cuatro días.

Según establece la Ley 27.399, el Gobierno nacional puede definir hasta tres feriados puente al año, siempre ubicados en lunes o viernes, para fomentar el turismo interno. Este 2025, uno de ellos será el viernes 21 de noviembre, un día no laborable que dependerá de la decisión de cada empleador . Es decir, no todo el mundo podrá aprovecharlo.

El motivo detrás de este asueto está en el calendario patrio. El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional , fecha que este año cae jueves. Adicionalmente, el Gobierno dispuso que el lunes 24 de noviembre sea feriado nacional.

Ahora bien, conviene recordar la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables. En los primeros, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, se cobra doble. En los segundos, queda a criterio del empleador otorgar el día libre o no, y si se trabaja, se paga jornada simple. Un detalle no menor para quienes organizan escapadas o aprovechan para hacer horas extra.

Qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre de 1845 en la Batalla de la Vuelta de Obligado soldados argentinos enfrentaron a la flota anglo-francesa, que pretendía avanzar en los territorios del país a través del Río Paraná.

El gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia.

La fecha es celebrada desde 1974 por iniciativa del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Luego fue promovida a feriado nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el 3 de noviembre de 2010, año del Bicentenario de Argentina, por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Después de noviembre, el calendario de feriados guarda dos fechas importantes:

Lunes 8 de diciembre : feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Para conocer los feriados 2026 y planificar alguna escapada para cortar la rutina, restará esperar la comunicación oficial del Ministerio del Interior.