La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria Caren Tepp denunció este lunes una nueva fake news electoral. En esta oportunidad, la maniobra de campaña sucia consistió en una serie de imágenes que circularon por redes sociales con falsos afiches de Fuerza Patria que prometían "indultar a Cristina Kirchner", "emitir dinero" y "expropiar todos los campos".

"Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera", advirtió la candidata por la provincia de Santa Fe en su cuenta de X, donde compartió las imágenes adulteradas con una faja roja que señala que se trata de una noticia falsa.

Los afiches adulterados de Fuerza Patria que aparecieron en Santa Fe. Imagen: redes sociales.





"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene'. Todo lo demás es falso. Y lo que viene es dejar atrás los odios y las divisiones para empezar a unir a los argentinos", aclaró la Tepp.

Y concluyó, apelando al electorado de cara a los próximos comicios del 26 de octubre: "Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la democracia y a nuestra gente".

