Central consolidó en su victoria ante Vélez un presente extraordinario. El equipo de Ariel Holan, a falta de cuatro fechas para el final, ya está clasificado a Copa Sudamericana pero lidera la tabla y es candidato a jugar la Libertadores. Es el único invicto en el campeonato, tiene la valla invicta en la mitad de los partidos que jugó y en todo el año apenas si le marcaron 14 goles. Números que registran el llamativo rendimiento del equipo y que lo lanzan, sin dudas, a asumir el papel de principal candidato al título en el Clausura.

A falta de 12 puntos por disputar, Central lidera la tabla anual con 56 puntos y le sacó siete River, que se ubica tercero, en posición de Sudamericana, con 49 puntos. La campaña es muy buena, al punto que en el peor de los casos, el año que viene juega la Sudamericana. Porque el canaya estadísticamente ya no tiene chances de salir de las primeras nueve posiciones de la tabla anual, la que reparten las plazas para los torneos internacionales, incluso a pesar de que tiene pendiente aún de jugar el segundo tiempo con Sarmiento de Junín. Este encuentro, que se completará el viernes 24, lo puede consolidar en zona de clasificación a Copa Libertadores con un triunfo.

El equipo de Holan le ganó el sábado a Vélez en Liniers después de 16 años. Un triunfo que le dan más brillo a sus números y que lo muestra como el único invicto del torneo Clausura. Además de ser el equipo con menos goles en contra, apenas seis en el campeonato y solo 14 a los largo de todo el año. Central acumula en la temporada 36 partidos de los cuales en 18 no recibió goles.

Central mantiene un nivel competitivo como ningún otro equipo y se encamina a ser el principal favorito a quedarse con el campeonato, más aún con el errático presente de River y el rendimiento irregular de Boca.

En esta conyuntura sensacional, el domingo Central recibirá a Platense a las 18 y le rendirá su propio homenaje a Miguel Russo. El partido con el calamar tendrá relevancia emocional pero también deportiva, de cara a la búsqueda del club de jugar la Libertadores el año que viene en su pelea por quedar entre los dos primeros de la tabla anual, que hoy liderada con seis puntos de ventaja sobre el escolta Boca y siete de River.

Pero la preparación del partido del domingo viene con dificultades para Holan. Porque Jorge Broun, Angel Di María y Alejo Veliz, por diferentes motivos físicos, pidieron el cambio en Liniers ante Vélez y están en duda para el fin de semana. Recién hoy el entrenador analizará la evolución que presente en la práctica matutina cada uno para definir si entrenan en la semana con normalidad o realizan tareas físicas menores.