El italiano Jannik Sinner, máximo candidato al título, superó al australiano Alex de Miñaur, tercer favorito, sobre quien tiene una gran paternidad, y se metió en la final del ATP 500 de Viena, instancia en la que chocará con el alemán Alexander Zverev, que se impuso en dos sets al italiano Lorenzo Musetti.

Sinner, quien tiene como objetivo ganar absolutamente todo lo que le queda en el año para tener posibilidades de desplazar al español Carlos Alcaraz de la cima del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4 sobre el australiano, en un encuentro que se extendió durante una hora y 27 minutos.

De esta manera, el italiano sigue presentándose como una pesadilla para De Miñaur, ya que lo derrotó en las 12 ocasiones que se enfrentaron oficialmente. En estos encuentros, el australiano solo pudo robarle dos sets: uno en los cuartos de final del ATP de Sofía en 2020 y otro en las semifinales de Beijing este año.

Sinner irá en busca de su segundo título en el ATP de Viena, torneo que ya ganó en el 2023 y que representaría el 22° en su exitosa carrera. Pero moás allá del eventual título, el verdadero objetivo del italiano pasa por darle caza a Alcaraz en el primer lugar del escalafón mundial. Con la victoria ante De Miñeur, Sinner quedó a 1010 puntos del español, pero podría achicar a 840 si logra el título. La semana que viene se disputa el Masters 1000 de París, mientras que luego llega el Masters de Turín, con los ocho mejores jugadores de la temporada, las últimas dos chances que tiene el italiano para alcanzar a su rival antes de que finalice el año.

Claro que para celebrar en Viena, Sinner primero deberá saltar el escollo llamado Zverev, número tres del mundo y segundo favorito en la capital austríaca. El alemán, de andar irregular en los últimos meses, se impuso 6-4, 7-5 sobre Musetti en una hora y 33 minutos y es un rival que habitualmente complica a Sinner: en el historial entre ambos, el germano domina 4-3, aunque el italiano festejó las últimas dos veces que se cruzaron.