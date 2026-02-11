Omitir para ir al contenido principal
Más argentinos endeudados y un escenario de estanflación: cuál es la situación luego de un enero con 2,9% de inflación

Tras el dato brindado por el INDEC, referentes del comercio minorista y del análisis económico alertan sobre subas en alimentos, salarios rezagados y familias cada vez más endeudadas.

Supermercado, precios-18/04/2025
Supermercado, precios-18/04/2025 Supermercado, precios-18/04/2025 (Guadalupe Lombardo)

Comenzaron los tests

La definición de la central obrera

Escala el conflicto

El minuto a minuto de la sesión y la marcha

Femicidio en Chaco

Condenas a perpetua para el clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Crece el rechazo a la "Doctrina Donroe" dentro y fuera del pais

EE.UU. mató a dos personas en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha

Nuevos documentos vinculan al expríncipe británico Andrés con el pedófilo

El rey ofreció su colaboración

La ropa subió menos que la inflación

Irregularidades en las pólizas

Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker cercano a Alberto Fernández y al exadministrador de Olivos

Escala el conflicto

El minuto a minuto de la sesión y la marcha

Se reavivó la ofensiva de imputados que cuestionan el expediente por las coimas en Andis

La Cámara Federal insiste en investigar el origen de los audios de Spagnuolo

Por Irina Hauser

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de febrero de 2026

Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias

Otra zanahoria para el ingreso de divisas

La ropa subió menos que la inflación

Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad

La motosierra más loca del mundo

Qué pasará con los subtes y colectivos

Marcha al Congreso contra la reforma laboral: el mapa de los cortes en CABA

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de febrero

La nueva estrategia espacial de Elon Musk hacia el espacio exterior

De Marte a la Luna, y más allá

Comenzaron los tests

Franco Colapinto terminó último en Bahrein

La historia de la selección argentina de fútbol de amputados

“Los Rengos”: pasión, superación y pertenencia

Por Florencia Castro

El Ascenso irá por la aplicación de la Liga

No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play

A propósito del reclamo de algunos hinchas de River por Ruberto

Los nueve de inferiores, casi una mala palabra en los clubes grandes

Por Cristian Dellocchio