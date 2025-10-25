Hoy sábado 25 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva Clasificación de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de México. Tras las Prácticas Libres 1 y 2 del viernes y la Práctica Libre 3 de hoy, el piloto argentino de Alpine salta una vez más al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la previa de la carrera que se disputará este domingo.
Cronograma del Gran Premio de México de Fórmula 1
Viernes 23 de octubre
- Práctica libre 1 | Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:19.331.
- Práctica libre 2 | Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721.
Sábado 24 de octubre
- Práctica libre 3 | Colapinto terminó 19° con un tiempo de 1:18.581.
- 18:00 | Clasificación
Domingo 25 de octubre
- 17:00 | Carrera
Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de México
Toda la acción del Gran Premio de México podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri 346
- Lando Norris 332
- Max Verstappen 306
- George Russell 252
- Charles Leclerc 192
- Lewis Hamilton 142
- Kimi Antonelli 89
- Alexander Albon 73
- Nico Hülkenberg 41
- Isack Hadjar 39
- Carlos Sainz 38
- Fernando Alonso 37
- Lance Stroll 32
- Liam Lawson 30
- Esteban Ocon 28
- Yuki Tsunoda 28
- Pierre Gasly 20
- Oliver Bearman 20
- Gabriel Bortoleto 18
- Franco Colapinto 0
- Jack Doohan 0
Así es el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez
El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable.
La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular —y espectacularmente aterradora— curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una de las vistas más singulares de la F1.
El resumen de la Práctica Libre 3
Charly Alberti, bancando a Colapinto en México: "¡Admiraciones totales!"
El baterista de Soda Stereo fue hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez a respaldar al piloto de Alpine y posteó una imagen junto a él en una storie de su Instagram. El músico le regaló a Franco la gorra de "Soda Stereo Ecos", el nuevo show que realizará la banda.
Los tiempos de Colapinto en las Prácticas Libres 1, 2 y 3
- Práctica Libre 1: 1:19.331 (9°)
- Práctica Libre 2: 1:18.721 (18°)
- Práctica Libre 3: 1:18.581 (19°)
Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3
El piloto argentino de Alpine concluyó este sábado la tercera práctica y última del Gran Premio de México, la quinta carrera antes del cierre de temporada de la Fórmula 1.
Culminó en la penúltima posición (19°) con un registro de 1:18.581, solo por delante de Fernando Alonso (20°) y apenas a una décima y media de su compañero de equipo Pierre Gasly, que se ubicó 18°.
El británico de McLaren Lando Norris se quedó con el primer lugar. El podio de la tanda lo completaron Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.