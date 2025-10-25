Hoy sábado 25 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva Clasificación de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de México. Tras las Prácticas Libres 1 y 2 del viernes y la Práctica Libre 3 de hoy, el piloto argentino de Alpine salta una vez más al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la previa de la carrera que se disputará este domingo.

Cronograma del Gran Premio de México de Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1 | Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:19.331.

Práctica libre 2 | Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3 | Colapinto terminó 19° con un tiempo de 1:18.581.

18:00 | Clasificación

Domingo 25 de octubre

17:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de México

Toda la acción del Gran Premio de México podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.