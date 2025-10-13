Condenaron a 12 años de prisión a Guillermo Romero Molinas, uno de los implicados en el crimen de Uma Aguilera, la niña asesinada durante un intento de robo en Villa Centenario, la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Al momento del crimen, en 2024, Romero Molinas tenía 17 años. La niña de 9 años --hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-- estaba en un auto con su papá, agente de la Policía Federal Argentina, cuando cuatro hombres armados los abordaron. El padre aceleró el vehículo para escapar, pero abrieron fuego. Una de las balas impactó en la menor, que fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo y luego al Churruca, donde finalmente falleció.

La madre de la víctima comentó que tenía la "esperanza de que se hiciera lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal" y la propia familia. Se siente disconforme por la reducción de 3 años en la pena efectiva: "Ninguna pena alcanza para lo que nos quitaron, pero al menos ahora hay una respuesta", declaró la madre de Aguilera. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado cuyas audiencias comenzaron en agosto.

En tanto, otros tres imputados --Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano Rojas y Miguel Pastor Romero Molinas-- fueron condenados a prisión perpetua a mediados de junio. Se los condenó por robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años. La fiscal Viviana Giorgi había pedido la pena máxima, ya que consideró que actuaron con "pleno dominio del dolo de matar". Por otro lado, el otro implicado, Nahuel Santiago Coman, recibió una pena de cinco años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado.