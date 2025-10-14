“Nosotros no somos el enemigo”, apuntó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, ante la decisión del gobierno provincial de descontar el día a los docentes santafesinos que se adhieran al paro nacional docente de este martes. Desde el gremio confirmaron que docentes de toda la provincia viajarán a Buenos Aires para participar de una movilización que tiene como objetivo reclamar más fondos para la educación al gobierno nacional. En tanto, desde el gobierno provincial señalaron que las escuelas permanecerán abiertas para los docentes que quieran trabajar. “El gobierno de la provincia debería acompañar el reclamo de las trabajadoras y trabajadores”, cuestionó el dirigente gremial. Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad, también adhieren a la medida de fuerza y se sumarán a una movida local en plaza San Martín, junto a organizaciones sociales y gremiales. “No solo nos une la solidaridad, sino que entendemos que la lucha es una sola”, destacó Federico Gayoso, secretario general del gremio universitario local.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) va al paro este martes, con una agenda de reclamos dirigida al gobierno nacional, entre las que se destaca la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo, el llamado a la paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En Santa Fe, el gremio de los docentes públicos ratificó su adhesión a la medida de fuerza en medio de un clima de tensión con el gobierno provincial, que advirtió con descontar el día de paro y anticipó que las escuelas permanecerán abiertas para aquellos docentes que quieran asistir a las aulas. También instaron a completar las declaraciones juradas de haber cumplido funciones, que se contabilizarán para la liquidación del premio por asistencia.

En ese marco, desde Amsafé no solo ratificaron la medida de fuerza, sino que cuestionaron las medidas adoptadas por el gobierno provincial. “El gobierno de la provincia debería acompañar el reclamo de las trabajadoras y trabajadores. Estamos pidiendo que se envíen los fondos de Nación que corresponden a provincia. Para las rutas nacionales el gobierno provincial reclama con mucha firmeza. Pero para la educación se castiga a los trabajadores en lugar de acompañarnos”, dijo Alonso en rueda de prensa. “El gobierno de la provincia se equivoca si se enfrenta con los docentes. Nosotros no somos el enemigo. El enemigo son las políticas públicas que van en contra de la escuela pública y de los procesos de aprendizaje”, añadió.

El dirigente gremial remarcó que el plan de lucha busca “exigir al gobierno nacional que se responsabilice de la educación”. No obstante, consideró que hay “denominadores comunes” entre la política educativa de Nación y Provincia. “Tenemos un gobierno nacional que cerró la paritaria docente y, en la provincia de Santa Fe, la paritaria es un ámbito donde te dan una propuesta y, si no la aceptás, la cierran por decreto”, cuestionó y agregó: “Entendemos que este gobierno, en vez de extorsionar, lo que tiene que hacer es acompañar los reclamos que estamos llevando adelante los trabajadores para que los recursos para educación vuelvan a la provincia de Santa Fe”.

Por último, Alonso remarcó que el descuento del día es “una clara extorsión” del gobierno provincial hacia el sector docente, pero que no modifica el plan de lucha votado en asamblea, que contempla la participación de una movilización federal en la ciudad de Buenos Aires. “El gobierno provincial dice que define cuando empieza o termina el ciclo lectivo. También hay que decir que define que los maestros estemos todos bajo la línea de pobreza, prácticamente arañando la línea de indigencia, y que los jubilados tengan que cobrar los aumentos a los 60 días”, sostuvo. “Lo que quieren hacer es extorsionar a los trabajadores. Lo que está claro es que los docentes vamos a dar una clase de dignidad”, finalizó.

Los universitarios

Los docentes e investigadores de la UNR también confirmaron que se suman a la medida de fuerza. La decisión fue sometida a una votación que finalizó con un resultado arrollador: de los 1.759 afiliados que participaron, el 92,7% optó por ir a un paro de 24 horas este martes. Como parte de la medida de fuerza, los trabajadores nucleados en Coad se sumarán a la movilización popular organizada por diversas organizaciones sociales de la ciudad para visibilizar la pobreza creciente en muchos barrios de la ciudad. Las columnas partirán desde tres sectores distintos, para confluir todos en la plaza San Martín, donde se realizará una gran olla popular.

“No solo nos une la solidaridad, sino que entendemos que la lucha es una sola. La lucha de los docentes universitarios, como la de los docentes de los distintos niveles, la de los jubilados, los desocupados, los de discapacidad, es la misma. Por eso vamos a estar confluyendo con distintas organizaciones sociales y un gran abanico de sindicatos en la jornada que se prepara en la ciudad”, explicó Gayoso a Rosario/12. “Entendemos que nuestra suerte está atada a la suerte de otros sectores de trabajadores. Si no encaramos la lucha todos juntos, y con la profundidad que amerita esta situación, perdimos antes de empezar”, advirtió.

Los docentes universitarios enfrentan una situación insólita. Luego de un arduo trabajo para que el Congreso aprobara una ley de financiamiento universitario, que garantizaba una mejora para los trabajadores del sector, el gobierno nacional decidió vetarla. Semanas después, tanto en Diputados como en Senadores los legisladores optaron insistir con la ley. Sin embargo, el gobierno se niega a ejecutarla. Hoy la situación económica es apremiante para todo el sector, pero se hace más evidente en el retraso salarios de los docentes y no docentes de las universidades, que hablan de un desfasaje del 46% desde el inicio de la gestión libertaria.

“El presidente ya adelantó en distintos medios que no tiene intención de transferir los fondos, ni las partidas para que esta ley se ejecute. Es una muestra más de la voluntad que tiene este gobierno por no cumplir la ley. Ya se aprobó por amplísima mayoría, la vetó, y se insistió nuevamente con la ley. Eso ya tiene fuerza de ley y el gobierno no tiene que hacer más que cumplirla”, evaluó Gayoso. “Pasa que es un gobierno que no está acostumbrado a cumplir la ley. Y si no lo obligamos, la ley de financiamiento universitario no va a ser la excepción”, añadió.