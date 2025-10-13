Peter Howitt, uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año advirtió que la inteligencia artificial (IA) ofrece "posibilidades asombrosas", pero debería ser regulada debido a su potencial para destruir empleos.

Las declaraciones del canadiense, profesor emérito de la Universidad Brown de Estados Unidos, tienen lugar en medio de la creciente preocupación sobre cómo la IA afectará a la sociedad y el mercado laboral.

Howitt fue uno de los tres economistas reconocidos el lunes por la Real Academia de Ciencias de Suecia por su trabajo sobre cómo la tecnología impulsa y afecta el crecimiento.

Su investigación, junto con el también galardonado Philippe Aghion, de Francia, se centró en la teoría de la "destrucción creativa", en la que un nuevo y mejor producto entra al mercado y las empresas que venden productos antiguos salen perdiendo.

"No sabemos cuáles serán los efectos de la destrucción creativa", explicó Howitt en una conferencia de prensa. También aseguró que aún está por verse quién será el líder de la IA.

"Es obviamente una tecnología fantástica con posibilidades asombrosas. Y también tiene un potencial increíble para destruir otros empleos o reemplazar mano de obra altamente calificada (...). Va a tener que ser regulado", sostuvo.

¿Qué es la destrucción creativa?

La Academia explicó que, durante los últimos dos siglos, el mundo ha experimentado un crecimiento sostenido sin precedentes gracias al surgimiento de nuevas tecnologías que reemplazan a las anteriores. Este proceso, conocido como destrucción creativa, fue acuñado por el economista austriaco Joseph Schumpeter y constituye un pilar del capitalismo, ya que privilegia el crecimiento y la productividad a largo plazo mediante la creación de nuevas industrias, aun cuando provoque la desaparición temporal de empleos y empresas tradicionales.

