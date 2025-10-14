El miércoles 8 de octubre pasado comenzó el juicio en Comodoro Py por el asesinato de Dante Lencina, el joven barrendero de Barracas que el 21 de septiembre de 2023 fue muerto por un balazo en la cabeza al quedar en medio de un presunto enfrentamiento entre dos grupos rivales

En diálogo con la 750, la hermana de Dante, Oriana, brindó detalles de la última audiencia y cómo sigue el proceso.

“Un 21 de septiembre, hace dos años, le metieron un balazo en la cabeza a mi hermano. Estuvo dos semanas en un hospital. El lunes tuvimos la segunda audiencia del juicio. El juez tiene calidad humana, no nos había pasado con el anterior. Por lo menos yo estoy muy contenta”, afirmó la joven.

“Los imputados son Gonzáles Claudio Daniel, Ismael Gómez Porfilio, Romero Roberto Carlos, Nadalich Gianluca, Ian Palavecino y los prófugos Diego Soria (alias cachete) y Arias Juan (alias juanki). Mañana tenemos la tercera audiencia y seguimos pidiendo justicia. Estamos peleando por la vida de mi hermano, para que nuestra familia tenga justicia”, concluyó.









El caso

Todo comenzó la mañana del 21 de septiembre pasado, en la calle Luna, entre Zepita y Orma, del barrio porteño Zavaleta de Barracas, donde Lencina resultó herido de un balazo en la cabeza.

Ante esta situación, intervino personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad que solicitó de urgencia una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El joven fue trasladado al Hospital Penna de Parque Patricios, donde fue intervenido y quedó internado en estado delicado. Tras varios días de agonía, finalmente falleció.