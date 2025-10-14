Si sos fan del terror, American Horror Stories es una cita obligada. Este spin-off de la icónica American Horror Story amplía el universo creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk con episodios autoconclusivos que combinan suspenso, horror psicológico y guiños a hechos reales. Disponible en Disney+, es una propuesta ideal para ver de corrido (y dormir con la luz prendida después).

Una galería diversa

Aunque su primera temporada se lanzó en 2021, American Horror Stories no pierde vigencia. Cada capítulo presenta una historia distinta, desde casas embrujadas hasta experimentos secretos, rituales demoníacos o asesinatos transmitidos en redes sociales. Murphy aprovecha este formato antológico para explorar los miedos contemporáneos: la obsesión por la fama, el poder de internet y la eterna lucha entre lo real y lo sobrenatural.

El spin-off se nutre del espíritu original de American Horror Story, la serie madre que revolucionó el género desde 2011 con escenarios tan inquietantes como un manicomio, un aquelarre de brujas, un circo de fenómenos, un hotel encantado y hasta el mismísimo apocalipsis. Ambas producciones comparten su sello visual, la intensidad de sus relatos y un elenco que brilla por su versatilidad, con nombres como Sarah Paulson, Evan Peters, Denis O’Hare y Billie Lourd.

La evolución de American Horror Stories

A lo largo de sus temporadas, American Horror Stories se ha convertido en una suerte de laboratorio creativo para Murphy, donde el terror adopta formas nuevas en cada episodio. Algunos capítulos incluso retoman locaciones y personajes emblemáticos de la serie principal, como la temida “Murder House”. Esta mezcla de nostalgia, innovación y sustos bien logrados explica por qué el público sigue eligiéndola año tras año.

En definitiva, American Horror Stories es una celebración del horror moderno: provocadora, intensa y siempre lista para sorprender. Si te gustan las historias que combinan sangre, misterio y crítica social, no busques más: este fin de semana, Disney+ tiene el maratón perfecto para vos.

