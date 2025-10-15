Richard Ashcroft aparece en la pantalla como si fuera otro obstáculo irritante en su altivo andar por la vida. “¿Quién te puso una pistola en la cabeza para que tuvieras que hacer esta entrevista?”, pregunta, con un tono de despreocupado combativo, su fondo decorado con candelabros de sala de estar y ventanas con cortinas clásicas. He logrado atraparlo “languideciendo en mi rutina de balada desgastada”, dice, parafraseando irónicamente mi reseña de dos estrellas de su álbum de 2018, Natural Rebel, que llevó al exlíder de The Verve a incendiar una copia de nuestra última entrevisNME