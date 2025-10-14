Una revista en papel es un anacronismo en tiempos donde prevalecen los semanarios y periódicos “nativos” digitales. El camino de Diatribas, una publicación bimensual con tres números que salieron en los meses previos al estallido económico, político y social de diciembre de 2001, está sembrado por el afán de intervenir provocativamente. El regreso, veinticuatro años después, quizá se desencadena, como se afirma en el texto editorial del número cuatro, “por el salvajismo de la política actual” y por lo que se llama “un estado de época: una sociedad en descomposición, una política en putrefacción, una ética en licuefacción, una cultura en desvanecimiento, una lengua en degradación”. La revista no tiene un director; es un proyecto grupal integrado por Luis Gusmán, Eduardo Grüner, Jorge Jinkis, Juan Bautista Ritvo, Jorge Palant, Salvador Gargiulo, Fernando Fagnani y Maximiliano Crespi.

A partir del poema “El odio”, de la poeta polaca Wislawa Szymborska, Fagnani reflexiona sobre las razones por las que el odio cotiza en alza: “El odiador es un ser mucho más vulgar, que se vanagloria de no poder callarse, porque esa es su virtud -plantea en el número cuatro de la revista-. Se considera un mesías radical, idolatra su palabra y al mismo tiempo la sabe débil. Por eso reitera las mismas ideas, los mismos ataques, una y otra vez, con volumen creciente (…) Necesita que la palabra lastime, haga ruido (ergo, la motosierra). Su misión no es convencer (eso sería un bienvenido efecto secundario) sino acallar. Odiar no tiene fin, en el doble sentido del término: es una actividad interminable y es inmanente. Se odia para poder seguir odiando”. En el texto “Máscaras”, Crespi despliega seis proposiciones para “salir del lugar de enunciación defensivo”, guiado por un epígrafe de Horacio González: “Como Argentina no es un país insignificante estamos obligados a escribir textos significantes”.





El número cuatro, que se lanzó en mayo, se completa con “A la espera de lo inesperado”, un análisis de Ritvo que concluye con una frase que incita a continuar pensando: “La novedad de los últimos tiempos, novedad estremecedora, es que uno mismo puede tolerar ser, a la vez, segregante y segregado”. En “Payasos del pueblo”, Gusmán observa la actualidad de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, en torno a la opinión pública: “Atibórrala de datos no combustibles, lánzales encima tantos ‘hechos’ que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información”. Palant arroja una pregunta medular: “¿Por qué sería una tragedia este tiempo que a los argentinos nos toca vivir?”. En el demoledor “Votar con las patas”, Grüner se detiene en el “desopilante” discurso del presidente Javier Milei, cuando se refirió al derecho a la “autodeterminación” de los “kelpers” de Malvinas. “El fanatismo ideológico que nos gobierna es síntoma de nuestra historia política”, advierte Jinkins en un texto titulado “Animales”.

De emblemáticas revistas en papel puede hablar mucho Gusmán, que integró el comité de redacción de Literal (1973-1977), de Sitio (1981-1987) y Conjetural. "Los primeros tres números de Diatribas se escribieron y se publicaron en 2001. Más de veinte años después, reaparece. Para describirla podríamos jugar con un fraseo macedoniano que le calzaría justo: ‘Teoría y discusión’, aunque puede que este último término sea propiedad borgeana”, dice el autor de El frasquito, Cuerpo velado, En el corazón de junio, Villa y Ni muerto has perdido tu nombre, entre otras novelas. La ética de Diatribas está formulada en el editorial del número cuatro de la revista: “Entendemos por diatriba, entre otras cosas, el argumento fuerte, insobornable, que no deja pasar sin mella lo que nos enoja, nos indigna o nos violenta”. Gusmán pondera que la discusión siempre es pertinente. “Diatribas es una pequeña máquina de acción colectiva que busca intervenir en la política desde una política de la lengua. A esta intervención/intromisión, yo la llamo estilo. Y apelo a la frase de Chesterton: ‘Sospecho que la dignidad tiene algo que ver con el estilo’”, explica el escritor.

El número cuatro salió en mayo; el numero cinco, en julio, y recientemente fue publicado el número seis. Se incorporó Maximiliano Crespi, escritor, crítico y editor. “El tipo de intervención discursiva ejercida desde el poder ha cambiado desde aquella primera época a esta. Lo que antes era indiferencia cínica se ha vuelto ahora mero agravio procaz, violento, sexista, homofóbico y de una ordinariez y una chatura supinas. Diatribas responde con una intervención crítica de modalidad reflexiva y ensayística, orientándose a problematizar no el fenómeno contingente de quienes grotescamente encarnan hoy ese poder sino más bien las condiciones sociales que lo hicieron posible y las que, cómplice y silenciosamente, convalidan su continuidad”.

Cuando desde la presidencia se apela al insulto y la reflexión crítica es denostada como “zurdaje”, ¿qué importancia tiene restituir el significado activo de la crítica? “No nos hacemos ilusiones con el alcance de nuestros análisis críticos -reconoce Crespi-. Eso no quiere decir que no los realicemos con la seriedad y con el compromiso político de quien busca una salida a una normalidad pautada por la estupidez o la resignación”.