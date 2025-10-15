Autodenominado ciclo itinerante de lectura, circo de poesía, asamblea de textitos y micrófono abierto con rancheada, “La poesía no es un lujo” nació y vive como un encuentro de lectura de textos, itinerante y mensual, que transita por diferentes espacios del under porteño. Con entrada libre y gratuita y sin necesidad de previo aviso de participación, cada vez más gente se suma con sus escritos o los de otres a este espacio libre y horizontal que tomó su nombre del ensayo homónimo de la escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista Audre Lorde, combinado con la dinámica de los “Circos de poesía” del poeta y escritor argentino José Sbarra en la década del 90, y una organización colectiva y circular tramada por sus organizadoras. Surgido del taller “Cómo vomitar textitos” coordinado por la escritora y poeta Ana Laura López y creado y organizado por el equipo conformado por la propia Ana Laura López, Inés Terza, Bárbara Williams y Estefanía Iñiguez, “La poesía no es un lujo” se focaliza en la potencia de la palabra compartida y en la lectura colectiva como arma de construcción masiva de comunidad, imaginación y resistencia.





En cada encuentro, en el que algunxs participantes deciden leer y otrxs escuchar, las voces circulan con una lógica de desjerarquización de la palabra y de los nombres, mediante una lista de oradorxs al modo asambleario, en un espacio en donde lectorxs y oyentes se presentan en diferentes formas, vestimentas, voces o lo que a cada persona se le ocurra aportar al diálogo colectivo. Creciendo mes a mes por la periferia de los espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires, con un line up armado en el momento y sumando hasta ahora más de 16 encuentros desde el año pasado, llega este domingo una nueva edición para invitar a la gente de todos lados a escucharse transversalmente, ranchear en banda, compartir resistencias e imaginar otros mundos posibles.

En diálogo con SOY, parte del equipo de “La poesía no es un lujo” reflexiona sobre la filosofía del ciclo e invita a expandir esta revuelta poética y performativa tan necesaria y urgente.

¿Cómo conviven los espíritus de Audre Lorde y José Sbarra en el ciclo?

Ana Laura López: Conociendo obviamente el ensayo de Audre Lorde, apareció la importancia de poner en valor que la poesía no es un adorno, no es un añadido o algo prescindible, sino un modo de abrir y habitar el mundo. Tenía también en mente la idea de los “Circos de poesía” de Sbarra, que nosotras no lo conocimos personalmente, sino diferido, pero nos convocaba la filosofía de este encuentro como algo festivo y disfrutable, lejos de las solemnidades que se puedan tener en el imaginario de estos ámbitos.

Inés Terza: A mí hace rato que me ronda la palabra "club", porque siento que, a medida que pasan los encuentros, se va armando una especie de club entre las personas que organizamos y las que son habitué, que nos siguen adonde vayamos. Funciona como una especie de grupo porque sabés que vas y va a haber un grupo de personas, un grupo de pertenencia: siempre ese mismo espíritu, que es muy cálido y colaborativo. Creo que esta dinámica de que no haya un line up y nombres previos ayuda a que esa atmósfera surja.





Bárbara Williams: Siento que para quienes no venimos del mundo de las letras o la comunicación, el ciclo ofrece un espacio seguro donde escuchar relatos de personas que simplemente se sentaron a escribir. Un lugar sin juzgamiento, sin ser aspiracionales, sin tener que leer de una forma determinada, sin ponernos solemnes. Ofrece la posibilidad de validar nuestros escritos, que muchas veces menospreciamos solo porque nuestro punto de comparación son libros impresos, corregidos, premiados o de personas con trayectoria o estudios.

¿Cómo se organizan para no organizar previamente lo que pasa en cada encuentro?

A.L.L.: Si bien quienes hacemos el ciclo hoy somos cuatro, la verdad es que “La poesía no es un lujo” es un montón de gente, la que le pone el cuerpo de muchas otras maneras. Hay algo que siempre dejamos correr, que es evitar la rostridad, tratar de que lo colectivo siempre esté por delante. No hay curaduría, se arma la lista en el momento en cada encuentro y nadie tiene idea de lo que lee el otro. El ciclo es como un ser vivo, como un bichito que va eligiendo su propia forma, el encuentro con cierto riesgo, el no saber y lidiar con eso y escuchar con atención.

B.W.: En el ciclo hay espacio y aplausos para todos. Mis palabras valen igual que otras. Que sea una asamblea democrática a mano alzada, con un tiempo estipulado para igualarnos, brinda un refugio para abrirnos a otros.

I.T.: Lo que me gusta de “La poesía no es un lujo” es que todo se arma en el momento, sobre todo en un mundo en el que consumimos casi todo sabiendo a quiénes vamos a ir a ver, o de qué se trata la serie, la película, los libros. El ciclo de alguna manera nos devuelve a un mundo previo al algoritmo, porque la gente va y lee lo suyo, o va y escucha y no lee, y sale con preguntas, con reflexiones. Es un aire fresco.

VENÍ COMO QUIERAS

Una de las marcas registradas del ciclo es el potente fluir de las voluntades, las voces, la diversidad de la palabra y el cuerpo, tanto en la rancheada de la previa, el intervalo y el post, como en las lecturas, en donde conviven voces más solemnes con performances dragueadas, poéticas surrealistas con manifiestos políticos. Entre las mesas o las gradas se escucha “Jamás leí en vivo y me animé”, o se ven personas escribiendo para sumarse a la lista o al micrófono abierto. Como comenta Ana, en la diversidad de textos que se propone surge también una diversidad de enunciadores, lo que genera un encuentro basado en la diversidad de formas de construir en los escritos que no necesariamente están, como suele decir ella, “egocentradas”.

¿Qué motivaciones tiene la gente que se acerca para animarse a leer en público?

A.L.L.: Creo que se instala muy rápido la lógica de espacio confortable, en el sentido de cobijar. No “cómodo”, porque podés atravesar momentos de incomodidad al escuchar y pensar “uy, ¿qué está diciendo este texto?” y bueno, se está diciendo eso. Y después se responde o se comenta desde la literatura misma, no desde una opinión confrontativa. Creo que ese clima amigable se devela muy rápidamente y entonces ahí es donde se arma el asidero que te da como cierta tranquilidad para permanecer y para volver. No hay una idea de voces consagradas, sino de las voces que exploran la escritura y la lectura de muchas maneras. Si queremos hacer otro mundo posible, por lo menos podemos ensayarlo donde tenemos capacidad de agencia y acción.

B.W.: El ciclo nos aúna y nos dice que todos podemos escribir, que podemos leer nuestras creaciones en voz alta sin ser calificados. Incluso, y lo que más me gusta, es que abre una puerta secreta que me muestra que todos escriben, que todos tienen algo que plasmar, que las palabras son un medio que puede no ser jerarquizado, que tenemos un secreto en común: todos escribimos —la lista del súper, la agenda, pensamientos, sueños— y que todo es válido.

I.T.: A veces a la gente le llama la atención que no cobremos entrada ni nada. Está bueno también explicar eso y que vengan a ver de qué se trata, porque es accesible a todas las personas que quieran venir. El ciclo lo hacemos porque creemos que es un espacio buenísimo, tenerlo y ofrecerlo. Hacer hincapié en las cosas que pasan que también están buenas, porque si no nos quedamos siempre con lo negativo y lo horrible. Está bien ser consciente de eso, pero también salir un poco de ese lugar, porque si no, ¿qué nos queda?

Domingo 19 de octubre a las 20 en el Centro Cultural Víctor Jara, 24 de Noviembre 2273. Futuros encuentros y más información en Instagram: @lapoesia.noesunlujo







