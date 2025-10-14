La lista de los clasificados al Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos se empieza a definir, a menos de un año para que empiece a rodar la pelota en la cita máxima. Tal es así que, este martes, Inglaterra, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica sellaron su pasaje a la Copa del Mundo, que ahora cuenta con 28 naciones que avanzaron a la fase final del certamen.

Quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.

Los países clasificados para el Mundial 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3).

(organizadores) (3). Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6).

(6). Zona UEFA: Inglaterra (1).

(1). Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Qatar, Arabia Saudita (8).

(8). Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1).

(1). Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9).

La Copa del Mundo, que tendrá por primera vez 48 selecciones, comenzará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.