El muy bien nivel deportivo que mostró Central a lo largo del año elevó la cotización del plantel. Los canayas escalaron en la valuación de sus jugadores y las estimaciones hoy lo ubican entre los primeros siete del país. En lo deportivo, hasta el momento, Central es el mejor en la tabla anual. Pero el plantel mejor cotizado por el portal Transfermarkt es River con 86,25 millones de euros, seguido por Boca 83,55 millones, Racing 77,23, Independiente 56,95, Vélez 55,03, Estudiantes 46,58 y sigue Central con 39,40 millones. Newell’s aparece en la 22º posición con una cotización de 18,70 millones de euros, superado entre otros, por Talleres 38,95, Argentinos 37,38, Belgrano 31,45, Godoy Cruz 30,43, Unión 25,50 y Barracas Central 21,30 millones. En comparación, además, Central triplica en socios a Newell's y en venta de abonos los canayas vendieron cinco veces más que los leprosos. Una tendencia que se consolidó en los últimos años y se agrandó con la vuelta de Angel Di María a Arroyito.
