No se tratará de un debate tradicional, pero hoy a las 12 en el Salón de Usos Múltiples de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR; se abrirá un espacio de exposición y diálogo entre representantes de las 16 listas de candidatos que competirán en las elecciones del próximo domingo 26, donde más de 2,8 millones de santafesinos y santafesinas deberán elegir a sus próximos legisladores nacionales. La actividad está organizada por el Centro de Estudiantes junto al Observatorio Político Electoral de esa casa de altos estudios.
