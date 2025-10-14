Un instructor de paracaidismo en la ciudad balnearia de Miramar fue imputado por homicidio culposo en el marco de una investigación sobre la muerte de Rosana Mabel Back, una mujer de 52 años que se arrojó desde una avioneta y falleció al no abrirse el paracaídas el pasado 27 de septiembre.

Este martes por la mañana la Fiscalía Nº 11 formuló los cargos contra el hombre de 56 años (cuyo nombre no trascendió) y el Juez de Garantías, Juan Tapia, los avaló. Tras el aval judicial, el personal de la DDI de Mar del Plata y la Sub DDI de Miramar realizaron los trabajos de allanamientos en el domicilio del acusado, junto a la inspección de un Citroen C4.

En total las autoridades secuestraron cámaras de video y de fotografías, 11 paracaídas, una notebook junto a algunas memorias externas y sellos que catalogaban al principal apuntado como "Delegado deportivo zonal" e "Instructor de paracaidismo". Los elementos digitales recabados por la Justicia serán rastreados para obtener algún registro del salto fatal, mientras que los trabajadores de las pesquisas continúan sus tareas alrededor de las fichas técnicas y las fechas de vencimiento de los elementos tomados en la vivienda del imputado.

Según algunos testigos del hecho, la fallecida Beck habría cambiado su kit de paracaídas antes de saltar de la aeronave, tomando uno que no era habitual, el cual no se abrió como correspondía. Por su parte el fiscal del caso ya pidió las cámaras de seguridad correspondientes para verificar las circunstancias del hecho.

En ese contexto ya se habrían descubierto irregularidades en la libreta personal del salto. Una versión es que el día en que sucedió la tragedia se practicaría el "salto estrella", una modalidad exclusiva de los paracaidistas profesionales, lo que podría complejizar la situación del instructor, aunque resta esclarecer las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Finalmente el cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida en el kilómetro 5,5 de la Ruta 77 gracias a los trabajos de rastrillaje que tuvieron lugar en el predio del Aeroclub de Miramar. Luego de su fallecimiento se dio a conocer que Beck era acompañante terapéutica, que integraba la Escuela de Paracaidismo de Mar del Plata y que era oriunda de la provincia de Misiones, aunque hacía tiempo que vivía en la costa bonaerense.