El presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, quien es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, informaron hoy fuentes oficiales. El mandatario lo había dejado firmado antes de viajar a Washington DC para reunirse con su par Donald Trump.

Machado se encuentra detenido en una delegación policial en Viedma desde la semana pasada y es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Texas. El empresario enfrenta en Estados Unidos cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero del narcotráfico. El caso Machado volvió a cobrar notoriedad a raíz de sus vínculos con José Luis Espert, a quien le habría hecho pagos en dólares por un trabajo de asesoría en 2019. La Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal N.º2 de Neuquén.