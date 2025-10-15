La calma que precede al huracán

El mercado argentino volvió a vivir una jornada de extrema volatilidad este martes. Luego de algunos días de calma tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario, el dólar retomó la tendencia alcista y los activos locales se derrumbaron con fuerza, tras las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump, quien advirtió que el apoyo financiero a la Argentina dependerá del resultado electoral de Javier Milei.

El dólar trepó cerca del 2 por ciento, las acciones llegaron a caer hasta 11 por ciento y los bonos tuvieron pérdidas de hasta 6.