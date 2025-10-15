Desde Casa Rosada intentaron aclarar los dichos de Trump

"No quiso decir eso", repetían en la Casa Rosada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera frente a Javier Milei en Washington que el salvataje económico de ese país a la Argentina está condicionado a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. “Si Milei gana, estaremos cerca; si no, nos vamos”, advirtió.

Desde el entorno del mandatario argentino quisieron "arreglar" la situación al decir que Trump "estaba confundido", y que "en realidad se refería a las elecciones presidenciales de 2027", no a las legislativas que serán en dos semanas. Hasta Patricia Bullrich intentó arreglar el discurso fallido y desempolvó el argumento filosófico: “No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos. Se refería al cambio de filosofía”.

Horas más tarde, Trump publicó un tuit en el que se refirió explícitamente a las elecciones de "medio término" y escribió: “Espero que lo apoyen, así podemos seguir ayudándolo”.