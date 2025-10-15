Milei viajó por el sanguchito
Por Luis Bruschtein
Donald Trump necesita justificar el respaldo a Javier Milei, que necesita a su vez ese respaldo para llegar a las elecciones. Parte de la decadencia argentina se procesaba así en Washington y otra aquí, donde el enviado de la Casa Blanca, Barry Bennet, convenció a los gobernadores de Provincias Unidas y a la mayoría radical de sostener al gobierno.
Trump llegó agotado de su gira por Israel, donde pidió a la Justicia de ese país que se olvide de las causas por corrupción contra Benjamín Netanyahu y se arrogó el mérito por un triste acuerdo de paz tras haber repaldado el genocidio ejecutado a instancias de Netanyahu.
Desde Casa Rosada intentaron aclarar los dichos de Trump
"No quiso decir eso", repetían en la Casa Rosada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera frente a Javier Milei en Washington que el salvataje económico de ese país a la Argentina está condicionado a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. “Si Milei gana, estaremos cerca; si no, nos vamos”, advirtió.
Desde el entorno del mandatario argentino quisieron "arreglar" la situación al decir que Trump "estaba confundido", y que "en realidad se refería a las elecciones presidenciales de 2027", no a las legislativas que serán en dos semanas. Hasta Patricia Bullrich intentó arreglar el discurso fallido y desempolvó el argumento filosófico: “No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos. Se refería al cambio de filosofía”.
Horas más tarde, Trump publicó un tuit en el que se refirió explícitamente a las elecciones de "medio término" y escribió: “Espero que lo apoyen, así podemos seguir ayudándolo”.
Trump pasó del apoyo a la extorsión y aguó la fiesta
Por Raúl Dellatorre
Financistas, agentes de bolsa y especuladores se preparaban para celebrar los acuerdos de respaldo financiero que iban a anunciarse en Washington, hasta que Donald Trump, en apenas una frase, les arruinó la fiesta. "Estamos acá para darte apoyo en las próximas elecciones", dijo Trump mirando de frente a Javier Milei, del otro lado de la mesa. Y volviendo su cabeza hacia la derecha, mirando a Scott Bessent, completó la frase: "Pero si él no vence, no perderemos el tiempo: no seremos generosos con Argentina".
Fin al caballito de batalla de la inflación
Por Leandro Renou
En el peor momento político y económico del gobierno de Javier Milei y, en parte, como consecuencia de esas fallas, la inflación de septiembre subió al 2,1 por ciento y quedó como la más elevada desde abril, cuando había llegado al 2,8 por ciento.
A sólo dos semanas de las elecciones y observando lo que sigue de aquí a fin de año, los precios subieron por tercer mes consecutivo y se empezaron a mostrar arriba del 2 por ciento, decretando el fin del caballito de batalla oficial, la desinflación.
Todo en un contexto donde el fallido anuncio de Trump y Milei en Washington no hizo más que revolucionar a los mercados y poner al dólar en tensión, amenazando con mayor presión sobre los precios. Vale recordar que en el último mes el dólar subió un 30 por ciento y hubo pase a precios, no lineal por la crisis de ventas, pero sí existió.