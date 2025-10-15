“Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina”, dijo este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la que el Gobierno argentino, de espaldas a las cámaras, fue prácticamente un espectador más. Ese fue el cuadro de situación que dejó la tan esperada reunión de Javier Milei con el gobierno norteamericano, donde se anunció un tibio apoyo de la Casa Blanca a La Libertad Avanza.

Consultado sobre esta situación, el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, calificó de la situación de “humillante” y cuestionó el absoluto silencio ante las declaraciones de Trump: “Es un día muy negativo para Argentina como nación, porque su Presidente sufre una humillación que uno no recuerda desde tiempos de Braden”.

“Esa es una cuestión estructural. Que una potencia extranjera adopte una postura injerencista, extorsionando al pueblo en su modo de votar, y que el Gobierno no responda, nunca se vio. Nunca un Gobierno argentino soportó semejante planteo en silencio”, añadió sobre este tema Feletti.

Luego, dijo: “Lo que le dice es que si quiere el bono de fin de año, le tiene que traer resultados. Es hasta esa relación de subordinación. Es una toma de distancia de Trump sobre Milei, diciendo que lo van a apoyar, pero primero ver si es capaz de ganar una elección. Es evidente que no confían”.

En este sentido, el funcionario bonaerense apuntó contra la comitiva argentina que lleva adelante las negociaciones en Estados Unidos desde hace más de una semana: “El otro punto es que (Luis) Caputo lleva diez días allá. Si lleva diez días allá y el resultado es este, por lo menos tendría que estar presentando su renuncia, porque es una situación grave”.

Así, dijo: “Creo que acá se plenteó un intento de disciplinamiento del voto de los argentinos. Porque la lógica de este encuentro, de un anuncio formal entre dos presidentes de dos naciones, hubiera sido la viabilidad de un plan económico. Eso no tiene viabilidad. Acá se habla de la intervención del Tesoro y hasta ahora solo hubo 100 millones de dólares de un banco español que no sabemos si es un acuerdo con Scott Bessent, si es un desembolso del Tesoro”.

Luego, añadió: “Acá circulan rumores muy negros. A la mañana escuchaba de un informe del JP Morgan que establece el nivel del dólar según el nivel de votos que logre el Gobierno. Esta es una situación escandalosa. La culpa la va a tener el pueblo que va a votar. Esa tabla, que establece correlación voto-dólar, es la antesala de un golpe de mercado. Porque la culpa no la tiene el peronismo, la culpa la tiene la democracia”.

“Esperaban un reacomodamiento de la política argentina. Y ese es el otro punto, el enviado de Trump, Barry Bennett, que no tiene cargo formal, ha operado sobre varios actores de la oposición amigable –el grupo de gobernadores de provincias unidas– en busca de tejer un esquema de oposición que termine siendo oficialismo. ¿Hasta qué punto Trump aparece comprometido con Milei? El nivel de compromiso de Trump con Milei fue bastante relativizado en estos últimos días”, finalizó.