“Bochorno, agobio, vergüenza, desazón”, comenzó enumerando este miércoles Víctor Hugo Morales durante su editorial, buscando algún adjetivo que pueda sintetizar de manera efectiva lo que dejó la reunión del Gobierno de Javier Milei con el de Donald Trump, donde se esperaba el anuncio de un apoyo de Estados Unidos al país y se recibió un apoyo de la Casa Blanca a La Libertad Avanza si, y solo si, gana en las próximas elecciones.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Bochorno, agobio, vergüenza, desazón. Las palabras han perdido su rango. Ya no dicen lo mismo que antes. Lo que ocurrió ayer en el encuentro de Milei y Trump no tiene expresiones que den cuenta del estado de ánimo que el hecho provocó. Milei estaba de espaldas a la cámara y Trump dominaba la escena. Hablaba y hablaba Trump, hasta que le tocó a Milei decir lo que acabamos de escuchar. Agradeció el pobre hombrecito a ese Trump rojo y monstruoso, que parece salido de una historia escrita en el infierno.

En ese palacio de mármol, las sombras de presidentes que deambulan atormentados por sus crímenes son el primer párrafo de una novela que se precie. A metros de Trump se decidió lanzar las bombas sobre Japón, la matanza de Irak, Vietnam. Deslumbrado por la blancura de las paredes, Milei entrecerraba los ojos, como si le pesaran los párpados al agradecer a los que ordenan muertes en este turno de la historia. Palabras atropelladas, vacías, alcahuetas, presumíamos que salían de Milei, tan de espaldas a la cámara como a la historia. Era evidente que hablaba Milei, más por el tenor de su discurso que por la certeza de la toma televisiva.

Trump dijo que apoya si ganan. Creía que se trataba de su reelección hasta que una periodista le dijo que no, que no era así. Poco importó. Milei tiene que ganar, que lo sepan los argentinos. Que lo pongan en los títulos de los diarios y zócalos del país. La pregunta es si las palabras de Trump tienen un efecto positivo o no le importan a nadie. En serio, ¿la mayoría de los argentinos votará lo que Trump les ordena? ¿Qué piensa Trump de los argentinos? ¿Que son como Milei? ¿Que todos están agachaditos, como para no molestar? ¿Y hablan como el alumno atribulado que da un examen ante la mesa de profesores con la lección que se sabe de memoria pero los nervios no le permiten hacerlo como quisiera?

La mafia de Clarín pone en su portada la frase de Trump como la principal de la campaña de la LLA. Están en plena tarea. La tapa es la advertencia de Trump: con Milei todo, sin Milei nada. Que es la misma idea del círculo rojo local. Con Milei, o cualquiera como Milei, todo. Con los demás, los que quieren pueblo, nada. Habrá que ver entonces si la cuestión es Braden o Perón, otra vez.