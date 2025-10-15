El documental Nueve Auras, que rinde homenaje a Fabián Bielinsky, ofrece una revisión significativa de su breve pero notable trayectoria cinematográfica. Bielinsky, quien falleció en 2006, se consolidó como un referente en el cine argentino con solo dos largometrajes: Nueve Reinas y El Aura. La nueva producción, disponible en HBO Max, invita a redescubrir la influencia de su trabajo a través de entrevistas con actores que participaron en sus películas y amigos personales del director.

La perspectiva cinematográfica de Bielinsky

Fabián Bielinsky irrumpió con fuerza en la escena del cine argentino con Nueve Reinas, estrenada en el año 2000. Su habilidad para capturar la esencia de la "viveza criolla" y presentar historias atrapantes hizo de esta película un referente cultural. Con un guion que resonó tanto a nivel local como internacional, Nueve Reinas trascendió fronteras al ser adaptada en Hollywood bajo el título de Criminales. El documental Nueve Auras permite a los espectadores comprender el trabajo detrás de esta obra a través del análisis y las anécdotas compartidas por actores como Ricardo Darín, quien interpretó a uno de los inolvidables estafadores de la cinta.

El legado de El Aura en el cine

La segunda y última película de Bielinsky, El Aura, estrenada en 2005, es otra obra destacada que consolidó la reputación del director como innovador del suspense psicológico. Rodada en los paisajes patagónicos, la película ofreció una experiencia visual única, al tiempo que exploraba la mente compleja de un taxidermista interpretado con destreza por Ricardo Darín. En Nueve Auras, los actores reflexionan sobre su colaboración con Bielinsky y la relevancia que El Aura ha adquirido a lo largo de los años dentro del cine argentino.

Recuerdos personales de un amigo y colaborador

El documental se enriquece con relatos personales de Ricardo Darín sobre sus interacciones con Bielinsky, que revelan el profundo respeto y aprecio que sentía por el director. Entre los recuerdos más significativos se encuentra la última conversación que sostuvieron sobre un proyecto de comedia negra que Bielinsky tenía planeado. Detalles como estos ofrecen al público una visión íntima de la mente creativa del director, mostrando su deseo constante de innovar y desafiar las normas establecidas en el cine.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.