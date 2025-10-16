Cines

AFRICA STAR

Con Jimmy Roissonunis, Giorgos Anagiotos. Dir: Donis Floridis. SAM 18 años

CIne El Cairo. Sáb, 20.30 h

ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO

Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A

Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.40 h (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 12.05*, 14.05 h (*solo sáb y dom)

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 14.10*, 19.10, 21.40 h (*excepto sáb y dom) 

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 19.05 h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Hoyts. 2D Cas: 18.10, 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

Showcase. Cas: 16.50 h; Sub; 19.00* h (*excepto jue y mar)

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julian Pérez Canton, Lautaro González de la Cap. ATP.

Cine El Cairo. Vie, 18.00 h

DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS

Animación. ATP

Showcase. Cas: 12.25*, 14.15 h (*solo sáb y dom)

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL

Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años

Showcase. Sub: 16.50 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.30, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.00 h

Showcase. Cas: 13.55, 16.45, 19.40, 22.30 h; Sub: 16.30*, 19.25** h (*excepto sáb y dom) (**solo sáb y dom)

EL MAGO DE OZ (1939)

Con Judy Garland , Frank Morgan. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: Jue y mar, 19.55 h; Sub: Sáb y dom, 14.10 h; 

EL RETORNO

Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h

ESPEJOS N° 3

Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 15.30, 21.20 h

FAVORITEN

Documental. Dir: Ruth Beckermann. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h

Cinépolis. Cas: 15.10*, 17.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.15, 17.30 h

Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40, 19.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.40*, 15.00, 17.05 h (*solo sáb y dom)

GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2

Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Hoyts. Cas: 20.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Nuevo MonumentaI. Cas: 15.40 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.25, 19.20, 21.55 h (*solo sáb y dom)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Hoyts. Cas: 15.40 h; Sáb y dom: 14.40, 16.50 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h

Showcase. Cas. 12.15*, 14.30, 16.40 h (*solo sáb y dom)

LA HERMANASTRA FEA

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 14.40*, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas: Cas: 21.40 h

Showcase. Sub: 22.20

LAI

Documental. Dir: Rusi Millán Pastori. SAM 13 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h (luego de Mío será otro cuerpo)

LA MAMÁ Y LA PUTA

Con Bernardette Lafont, Jean-Pierre Léaud. Dir: Jean Eustache. SAM 13 años c/Reservas

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

LA PRINCESA MONONOKE

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 20.00 h

Hoyts. 17.15 h

Nuevo Monumental. Sub: 19.25 h

Showcase. Sub: 16.30*, 19.25** (*solo sáb y dom) (** solo jue, vie, lun, mar, mié ) 

LA TORTUGA ROJA

Animación. Dir: Michael Dudok de Wit. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h

Showcase. Cas: 12.25*, 20.15** h (*solo sáb y dom) (**no se emite mié)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb) 

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 19.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Sub: 19.00, 21.10 h

Showcase. Sub: 12.30*, 14.50, 19.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II

Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.30 h

LO QUE QUISIMOS SER

Comedia dramática. Dir: Alejandro Agresti. ATP

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h

MARIANELA Y EL CADÁVER

Comedia, terror. Dir: Julia Sofia Vega. SAM 18 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MENTE MAESTRA

Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 h

Cinépolis. Sub: 22.50 h

Showcase. Sub: 14.35, 22.25 h

MÍO SERÁ OTRO CUERPO

Documental. Dir: Mariano Vespa. SAM 13

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

MITSKI: THE LAND

Película/concierto. SAM 13 años

Showcase. Sub: Mié, 20.00 h

NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA

Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 17.10 h

PUNTO MUERTO

Thriller. Dir: Daniel de la Vega. SAM 13 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h; Sub: 20.00, 22.30* h. (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.10*, 14.45*, 16.40, 17.30, 19.15, 20.10, 22.45 h; Sub: 22.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.40*, 15.10, 16.30, 17.45, 19.15, 20.20, 22.00, 23.00 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.40, 22.00 h; Sub: 21.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 17.00, 19.15, 19.35, 21.50 h; Sub: 12.20*, 14.45, 17.20, 20.00, 22.35 h (*solo sáb y dom)

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 17.50, 19.30, 22.15 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10, 17.40 h; DBOX 2D y 2D Cas: 20.20, 23.00 h

Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 14.00, 16.35 h; 2D Cas: 14.20, 16.55, 19.30, 22.15 h; Sub: 12.05*, 14.40, 17.15, 19.50, 22.40 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.20 h

Showcase. Sub: 16.00, 19.20, 21.45, 22.40 h

UNDER THE VOLCANO

Con Sofía Berezovska, Roman Lutskyi. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

VADIO

Con Rúben Simões, Joana Santos. Dir Simão Cayatte. SAM 18 años

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Nick Schinder. Hoy, a las 20.30 h

The Rolling songs. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Córdoba 3475

Silvestre y La Naranja. Hoy, a las 19.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Concierto aniversario de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña. Sáb 18, a las 18 h

Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Dos más uno. Presentan su nuevo álbum “Las canciones más lindas del mundo Volumen II”. Mañana, a las 21 (Gran Salón)

Mariano Loiácono New Quintet. Mañana, a las 21 h (Teatro)

Myriam Cubelos junto a Ciro y Milo presentan Encuentro. Dom 19 de oct, a las 20 (Petit Salón)

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

Teatro

ALIANZA FRANCESA

San Luis 846

Eterno. La vida del psiquiatra Leonel da un giro inesperado cuando Emma, su más reciente paciente, revela que han compartido seis vidas pasadas. Mañana, a las 19 h

ASTENGO

Mitre 754

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO VIGIL

Alem 3078

Candidatos al Panteón. Un grupo de artistas que ha elegido convivir en comunidad, ve su armonía tambalear cuando, tras la muerte del dueño de la casa que habitan, irrumpen supuestos herederos dispuestos a reclamar la propiedad. Mañana, a las 20.30 h

Operativo Tres Noches. Fotomontajes escénicos. Una obra sobre la responsabilidad empresarial en la última dictadura militar, en el Cordón Industrial santafesino. Busca mantener viva la memoria de esos jóvenes. Dialoga con el pasado y el presente. Sáb 18 de oct, las 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Las Cuerdas. Micaela es adolescente y tiene una psicosis diagnosticada. Carla es su acompañante terapéutica. Mañana, a las 20.30 h

Yo Somos. Una experiencia escénica en la que la diversidad toma cuerpo, palabra y protagonismo para explorar identidades y territorios móviles desde lo poético y el gesto cotidiano. En el marco de El Otro Festival 2025. Mañana, a las 19 h. Entrada gratuita, en boletería, el mismo día, desde las 15 h.

No me muero. Sandra es empleada de una aseguradora de riesgo de trabajo, pero no puede asegurar nada. Dir: Julieta Carrera. Mañana, a las 21 h

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Sáb 25 de oct, a las 17 h

Living Comedor. Una pieza de danza teatro inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. Obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos. Dir: Andrea Ramos. Jue 30 de oct, a las 20 h

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Mañana, 24 y 31 de oct, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Los sáb 18 y 25 de octubre, 21 hs.

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h