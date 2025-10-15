En el marco de la suba de precios de los alimentos, los matarifes ya avisaron que, por la suba de costos, se podrían venir, en breve, nuevos aumentos en los productos vacunos. Al día de hoy, los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) muestran que el valor promedio se ubicó en $12.357 por kilo en septiembre, con una suba mensual del 1,8 por ciento. Pero en el sector aseguran que los precios aún no terminaron de reflejar el movimiento del mercado de hacienda de Cañuelas.

La información surge a raíz de los dichos del titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Leonardo Rafael, quien confirmó que “desde hace casi un mes se registra una suba semanal en el Mercado de Hacienda. Hubo dos subas importantes que todavía no se reflejaron del todo. Entre esta semana y la próxima se van a convalidar los precios de la hacienda en el mostrador”. El dirigente aseguró que "la media res aumentó entre $400 y $500 por kilo desde el mes pasado”, dando a entender que las subas ya empezaron a plasmarse en el mostrador.

El empresario explicó que las alzas tienen diferentes razones. Por un lado, la menor oferta; por otro, la presión exportadora y costos más altos. "No es que hubo más ventas, porque la demanda se mantiene estable tanto en el consumo interno como en la exportación; pero al haber poca hacienda disponible, los precios tienden al alza”, expresó. Asimismo, detalló que se viene una pulseada, dado que los frigoríficos exportadores empezaron a presionar sobre el precio, lo que obliga a aumentos futuros en los mostradores del mercado interno.