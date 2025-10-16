El cuerpo hallado este martes en un canal de desagüe de Neuquén es de Azul Semeñenko, la mujer trans que estaba desaparecida desde hacía tres semanas. Así lo confirmó en las últimas horas el Ministerio Público Fiscal de la provincia, que dio detalles de cómo la mataron.

Las autoridades judiciales anunciaron que el cadáver encontrado en un canal en la zona de Valentina Norte fue identificado como Semeñenko. Y revelaron que el informe preliminar de la autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, destaca que la víctima “sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte" y también "fracturas en la cara”.

Asimismo, se indicó que como la víctima es una mujer trans, la causa se investiga como transfeminicidio. El caso quedó a cargo de Guadalupe Inaudi.

“El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron este miércoles por la noche con familiares de la víctima”, anunciaron en un escrito que publicaron en sus redes sociales.

Semeñenko fue vista por última vez el 25 de septiembre, tenía 49 años, y era empleada estatal que trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 16, la desaparición ocurrió cuando concurría a un turno médico en el hospital Castro Rendón.

Este miércoles hubo una marcha de trabajadoras de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén al Monumento a San Martín. Y anunciaron que esta mañana volverán a manifestarse en la capital provincial.



