Un dirigente de la UCR y candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones murió anoche luego de haberse descompensado mientras participaba en un debate con distintos oponentes que era transmitido en vivo por un canal de streaming.

Se trata de Hernán Damiani, de 66 años, un histórico referente del radicalismo que ya había ocupado una banca en el Congreso entre 1997 y 2001, y también en la Legislatura provincial entre 1991 y 1995. Fue también concejal por Posadas y presidente del partido en varias oportunidades.

El hecho ocurrió durante la transmisión del programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming y del cual también participaron los candidatos Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Virginia Villanueva (Partido Obrero), Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores).

Mientras exponía sus argumentos, Damiani sufrió un infarto frente a cámaras, por lo cual debió ser trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, en la capital Posadas. Según se informó, el hombre ingresó al lugar sin signos vitales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passlacqua, expresó su “estupor” por la noticia y destacó la “trayectoria, militancia y fuertes convicciones” de Damiani.

Uno de los conductores del programa pidió especialmente “a quienes vieron el vivo” durante el cual ocurrió el hecho que “no repliquen esas imágenes por respeto a la familia” del candidato.