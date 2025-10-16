El basquetbolista Luca Vidolza, jugador del Virtus Bologna y la Selección Argentina, fue detenido en la noche del miércoles para el jueves por agredir a un operario de la Cruz Roja, pero fue puesto en libertad este jueves y pudo viajar junto a su equipo a Lyon para disputar un encuentro de la Euroliga.

Los hechos, según la reconstrucción de los medios italianos, sucedieron en la noche del mércoles, justo después del duelo que el Virtus venció al Mónaco por el mismo certamen. El argentino y su mujer, la jugadora de voleibol serbia Milica Tasic, agitados por la conducción errática de una ambulancia que se detuvo momentáneamente en un lateral de la carretera para -según la versión de los sanitarios- verificar una dirección en una emergencia, comenzaron a obstaculizar la nueva marcha del vehículo sanitario hasta el punto de hacerlo parar de nuevo.

En ese momento el jugador y su mujer, presuntamente, bajaron de su coche para reclamar a los operarios. La caldeada situación, según las mencionadas fuentes, derivó en insultos y en una primera agresión de Milica Tasic, que tiró del pelo y agarró del cuello a una operaria sanitaria de 55 años.

La reacción del resto de operarios provocó la intervención de Vidolza, que volvió a agarrar del cuello a la misma operaria. La policía italiana se personó por llamada de los sanitarios, detuvo entonces al matrimonio y les trasladó a la comisaría.

Esta mañana, sin embargo, ambos fueron puestos en libertad sin restricciones, tal y como explicó el Virtus Bolonia en un comunicado. La investigación ya está en marcha y tratará de corroborar las versiones de los implicados para esclarecer lo sucedido para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

"De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales", desveló el Virtus.

"Esta mañana, la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy", añadió.

"Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible", indicó el club, que aclaró que el jugador iba a viajar con sus compañeros a Francia.