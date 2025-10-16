Racing y Lanús, los equipos que la próxima semana empezarán a jugar las semifinales de la copas continentales, abrirán este viernes la 13º fecha del torneo Clausura. Desde las 19 y por TNT Sports Premium, la Academia (15 puntos) recibirá a Aldosivi (9) en el Cilindro de Avellaneda en tanto que a las 21.15 y a través de ESPN, el Granate (23) jugará con Godoy Cruz de Mendoza (11) en su Fortaleza del Sur y a la misma hora, Argentinos Juniors (15) con el debut de Sergio "Chiquito" Romero en el arco, enfrentará a Newell's (11) en el estadio Diego Maradona de La Paternal y por TNT Sports Premium.









La mala noticia racinguista es que el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que venía jugando en un muy buen nivel, sufrió ante Banfield un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que pone en duda su presencia el miércoles ante Flamengo en Río de Janeiro. Rojas decidió entrenarse doble turno durante toda la semana para poder estar en Brasil pero no le darían los tiempos. Aunque necesita los puntos para poder entrar a los octavos de final (está a un punto de Huracán, el último que por ahora ingresa), la prioridad copera es total y por eso, el técnico Gustavo Costas, reservará a la mayoría de los titulares y a la primera línea de los suplentes, sobre todo porque hay varios jugadores que están con lo justo desde lo físico.

Aldosivi por su parte, viene de ganar dos partidos consecutivos por primera vez en el año (Unión y Huracán) y sostiene sus esperanzas de que una levantada en las tres fechas que faltan para el cierre de la fase regular, le permita quedarse en primera cuando parecía condenado a perder la categoría. Por lo pronto, volvió a depender de sí mismo gracias a los últimos resultados.









Lanús, que está segundo a un punto de Riestra en la zona B, también irá con un equipo alternativo ante Godoy Cruz, que figura penúltimo en esa sección, casi no tiene chances de pasar a octavos y viene de empatar el clásico mendocino con Independiente Rivadavia pese a haber terminado con dos hombres más. En tanto que Argentinos, ahora con "Chiquito" Romero bajo los tres palos por la grave lesión de Diego Rodríguez, necesita volver a meterse entre los ocho de la zona A y tiene una buena ocasión de hacerlo: Newell's viene a los tumbos, está penúltimo con once puntos y corre riesgo de complicarse con el descenso si prosigue con su racha negativa. Además, el equipo de La Paternal también necesita los tres puntos para pelear con Boca y River por un cupo para la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra cuarto en la tabla general.











