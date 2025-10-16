Los municipios bonaerenses tendrán un fin de semana repleto de actividades culturales, gastronómicas y tradiconales a lo largo de todo el territorio provincial.



Fiesta de la Mujer Rural

Ester viernes, a partir de las 9hs, el predio de la ex estación del ferrocarril Pontaut de la localidad de General Lamadrid se viste de tradición para recibir la Fiesta de la Mujer Rural. Mujeres expositoras y referentes rurales tomarán la palabra, además de la realización de un concurso fotográfico y la posibilidad de formar parte de talleres a cargo de Diversidad y Género de General La Madrid y Ministerio de Mujeres. También estará disponible un espacio de juego para las infancias. La entrada es libre y gratuita.

Aniversario de Barker y Villa Cacique

La localidad de Barker, que forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, celebra su cumpleaños número 117 junto a Villa Cacique, otro centro turístico de la zona. Comenzará con el izamiento del Pabellón Nacional y continuará a las 14hs con la imposición del nombre al Centro Cultural de Villa Cacique y reconocimiento a Valle Olivera. Desde las 18hs habrá espectáculos en vivo. Será el sábado 18, desde las 09hs, en la plaza Ramón Santamarina y otros espacios físicos. La programación completa puede consultarse en sus redes sociales.

Fiesta de la Empanada en La Limpia

La Comisión Vecinal del pueblo La Limpia en Bragado se prepara para la tercera edición de su Fiesta de la Empanada, que tendrá lugar el sábado e incluirá diversas actividades recreativas para grandes y chicos. Se espera una gran convocatoria, con degustaciones, música en vivo y un ambiente festivo que potenciará el espíritu de comunidad local. Uno de los atractivos centrales será el concurso de empanadas, donde los participantes podrán competir presentando sus mejores versiones de este clásico platillo. Además, se espera con ansia el espectáculo de Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”. La entrada es libre y gratuita y será a las 10hs, en la estación de ferrocarril La Limpia.

Fiesta Provincial de la Repostería Criolla

Este fin de semana, Ayacucho celebra una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Repostería Criolla, un evento que reúne a emprendedores locales y turistas. Con entrada libre y gratuita, la cita será el sábado desde las 10hs y el domingo a las 18hs, en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Uno de los momentos más esperados será el concurso a la mejor pastafrola. Las versiones tradicionales de membrillo o batata compiten no solo en sabor sino en la presentación. El jurado, integrado por especialistas y vecinos, tendrá la tarea de elegir a la ganadora entre decenas de delicias artesanales. Además, la programación incluye cocina en vivo, música con artistas invitados, sorteos y una feria de artesanías con productos locales.

Festival de Música y Danzas Latinoamericanas

Capitán Sarmiento invita a la comunidad a participar del primer Festival de Música y Danzas Latinoamericanas, que tendrá lugar el domingo a las 16hs hs en el predio ferroviario local, con entrada libre y gratuita. La jornada será una fiesta de expresión cultural con presentaciones de agrupaciones musicales y de danza provenientes de distintas latitudes latinoamericanas, que compartirán su arte en una celebración de identidad, ritmo y comunidad.

Oktubre Fest

Lucila del Mar será sede del Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa o Oktubre Fest, que contará con la participación de productores locales, puestos gastronómicos, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico y ferias. Será de viernes a domingo, de 18 a 00hs, en el predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, av. Tucumán 5925.

Mercedes Rock

La ciudad de Mercedes se prepara para recibir una nueva edición del Mercedes Rock, consolidado como uno de los festivales culturales más importantes de la región. El evento se realizará con entrada libre y gratuita durante dos días, viernes y sábado, en el Parque Municipal Independencia. El festival, impulsado con apoyo municipal, busca ser una plataforma de promoción y encuentro para el talento local, ofreciendo una grilla diversa y cargada de bandas emergentes. El viernes se presentarán La Poesía de Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodo, mientras que el sábado será el turno de Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia de la Tole, Dingir, Black Cachivache, Rideon Rock, Alto Octanaje, Don Uste y Mango Blu. La entrada es libre y gratuita.

Expo Vivero Cazón

El pueblo turístico de Cazón en Saladillo celebra este fin de semana la 14° Expo Vivero Cazón, una gran exposición de viveristas y paisajistas que incluye la venta de macetas, insumos y abonos para la jardinería, además de puestos de gastronomía, artesanías, juegos y espectáculos musicales. El domingo habrá un importante cierre con la actuación de Nico Mattioli. A partir de las 10hs, en Ruta Nacional 205, km 170.





Nómade Expotur



Agencias de viajes y emprendimientos turísticos del distrito mostrarán sus propuestas con el objetivo de posicionar a Tres Arroyos como un referente turístico regional. La séptima edición de este evento será el sábado a las 14hs, en el Polideportivo Municipal, La Rioja 100. La entrada es libre y gratuita.



Brazilian Day

Tras su reprogramación, el Brazilian Day llega a La Plata este sábado desde las 10hs en Plaza Moreno con entrada libre y gratuita. El encuentro busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y celebrar la diversidad a través de la música, la danza y la gastronomía. Durante toda la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer un corredor gastronómico con los platos más tradicionales de la cocina brasileña y disfrutar de un amplio despliegue artístico con shows en vivo, DJs y grupos de danza que llenarán de energía el espacio verde central frente a la Catedral. La entrada es libre y gratuita.

