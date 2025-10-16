Entre gallos y medianoche, el Gobierno creó un Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que va a estar comandado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Ministerio de Seguridad. La creación –que incluyó la rectificación del nombre– se dio en el marco de la visita de Javier Milei a Estados Unidos para pasar la gorra ante Donald Trump. Como la administración de La Libertad Avanza (LLA) no solo prevé que la dependencia sea económica y financiera, se preparan dos altos funcionarios para firmar este viernes en Washington un convenio de cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en materia de terrorismo –que podrá darle más herramientas a un Gobierno cuya clasificación de “terrorista” es tan amplia que abarca desde manifestantes hasta integrantes de la comunidad mapuche.

Inicialmente iba a llamarse Centro Nacional Antiterrorista y luego cambió a Antiterrorismo. La modificación se efectuó en menos de una semana. Este fue quizá el primer dato que daba cuenta del apuro del Gobierno de Javier Milei por ofrecer una estructura burocrática que muestre un alineamiento sin fisuras con Washington e Israel.

Este viernes, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y la número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajarán a Estados Unidos para rubricar un acuerdo del que, hasta ahora, no se conocen mayores detalles.

“El primer convenio que vamos a firmar es con el FBI”, contó, sacando pecho, Bullrich en una entrevista con el influencer oficialista Daniel Parisini –alias Gordo Dan en redes sociales– en el canal de streaming Carajo.

En una visita a Mar del Plata para un almuerzo con empresarios que participaban del Coloquio de IDEA, Bullrich tomó contacto con la prensa y se envalentonó un poco más. “Lo que buscamos es tener un teléfono rojo para que, ante cualquier advertencia de ataque o algo que se esté planificando, se pueda prevenir”, dijo la ministra de Seguridad.

La apelación a la figura del teléfono rojo no parece necesaria entre Trump y Milei, su admirador confeso. De hecho, el teléfono rojo se creó tras la crisis de los misiles (1962) para impedir que una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética sumiera al mundo en una guerra nuclear.

"Son declaraciones para los medios, porque, cuando puede pasar algo, te avisan sin teléfono rojo", contesta alguien que conoce el funcionamiento de los servicios de inteligencia. "No hay nada nuevo; esto es campaña", responde otra persona conoce la relación entre el FBI y el Ministerio de Seguridad.

A priori, el anuncio de Bullrich parece estar más orientado a reforzar la política de sumisión. Como ella misma contó, el Ministerio de Seguridad tiene vínculo con el FBI. Quizá lo novedoso es que se va a incluir a la SIDE, que funciona bajo la órbita de influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en esa relación.

Estructuralmente, el CNA va a funcionar dentro de la SIDE. Sin embargo, tendrá una dirección operacional que estará a cargo de alguien propuesto por Bullrich y que cuente con el aval de Neiffert. En la práctica, eso supondrá que el Ministerio de Seguridad podrá marcar el pulso del organismo.

Según Bullrich, el CNA es "como un hub (nodo) de información para saber qué amenazas hay contra la Argentina" en el que participarían desde ministerios o agencias del Gobierno federal hasta policías provinciales. En el mundo de la inteligencia, la información es poder y no se explica qué incentivo tendría la SIDE para compartir información con socios menores.

Las fuentes consultadas sostienen que el CNA es pura alharaca de Bullrich. “Lo que anuncian ya está. Es humo”, deslizan, aunque advierten que fronteras afuera puede haber algo más y que el Gobierno lo esté haciendo por un pedido de Washington.

En diez días llegarán tropas estadounidenses para entrenarse en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano. No es un dato menor, teniendo en cuenta que el sector del Gobierno que encabeza Bullrich está comprometido con involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. De hecho, en el CNA también tendrá participación el Ministerio de Defensa.

En la entrevista con el Gordo Dan, Bullrich celebró que la Guardia Nacional esté desplegada en las calles de Washington y afirmó que era parte de una estrategia para perseguir a la organización conocida como Tren de Aragua –que fue considerada terrorista por el Departamento de Estado a principios de este año y luego se plegó el Gobierno de Milei. Con la excusa de frenar al Tren de Aragua, Trump viene volando embarcaciones y, en las últimas horas, habilitó un despliegue de helicópteros en el Mar del Caribe. A nivel interno, el presidente estadounidense está enviando tropas a ciudades gobernadas por los demócratas.

Bullrich está en plena campaña para el Senado, pero tiene expectativas de seguir manejando los piolines del Ministerio de Seguridad incluso si consigue la banca en la Cámara Alta. Por eso, la ministra se ilusiona con otro plan que tiene en el futuro inmediato: un convenio para que el FBI forme a los integrantes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que actualmente depende de la PFA.

En junio pasado, Milei y Bullrich reformaron por decreto la PFA. El sueño del Presidente y su ministra es que el DFI sea el FBI criollo. El miércoles, Bullrich montó una exhibición para mostrar las nuevas camionetas que habían comprado para las fuerzas federales a su cargo --entre ellas, el DFI. Eligió que se estacionaran en Plaza de Mayo, sobre los pañuelos de las Madres.

En la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) están estudiando la creación del CNA, que representa una nueva estructura dentro de una SIDE “inflada”. Hasta ahora, no hubo declaraciones públicas sobre este tema.

“Los acuerdos económicos de Milei con Estados Unidos nos van a salir muy caros, no solo en lo económico”, sostiene la abogada Myriam Bregman, dirigente del FIT-U/PTS. “Trump está aumentando la injerencia política en la región, violando las más elementales normas del derecho internacional en cuanto a la soberanía de los Estados, y este anuncio va en el mismo sentido. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos autorizó a la CIA a realizar operaciones secretas en Venezuela; acá no lo ve necesario porque el Gobierno directamente le da el comando de la inteligencia y la seguridad. Esto es gravísimo y el próximo Congreso tendrá que tratar y rechazar este plan de control político sobre nuestro país. Corrupción y terrorismo son los ejes intervencionistas del imperialismo en el último período”, concluyó.

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas denunciaron que el Gobierno incluyó a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento (Repet). Esto no solo implica una estigmatización de los pueblos originarios sino que genera consecuencias directas, como el cierre de cuentas bancarias, billeteras virtuales, pérdida de asignaciones universales por hijo o pensiones por discapacidad. Este viernes, a las 10, habrá una conferencia de prensa en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos-Autónoma.