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PortadaCultura

Entre 1929 manuscritos

La argentina Sofía Balbuena ganó el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

En los cinco cuentos de la obra premiada, titulada provisoriamente “Personaje secundario”, explora las convenciones afectivas del mundo contemporáneo.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
“Las mujeres hemos sido socializadas en ocultar la intensidad de nuestros sentimientos”, dice la escritora. (archivo)

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