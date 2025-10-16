En medio de una campaña electoral cada vez más crispada, un episodio de violencia sacudió este jueves la escena política salteña. La camioneta en la que viajaba el exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue baleada mientras se desplazaba por la ruta provincial N° 5, entre las localidades de Orán y General Pizarro, en el departamento Anta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.50 de este jueves 16 de octubre, cuando Urtubey regresaba de actividades de campaña. Pasadas las 17 horas, el exmandatario radicó la denuncia formal en la Comisaría N° 9 de San Lorenzo, donde dejó constancia del ataque.

En el escrito se señaló que "de un momento a otro sufrió un impacto de bala" en "la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana".





En la camioneta viajaban otras dos personas, ninguna resultó herido, a pesar de que una se encontraba del lado del impacto. En la denuncia se manifestó que el impacto fue claramente provocado por un arma de fuego. “El hecho fue ocasionado por un disparo de arma y no fue un simple proyectil”, remarcaron.

Desde el entorno del candidato calificaron lo ocurrido como un “hecho grave e inaceptable”, por lo que tampoco se descarta que pudiera tener motivaciones políticas, dado el contexto electoral y la alta exposición pública de Urtubey en los últimos días.

Fuentes policiales informaron que ya se inició una investigación para determinar el origen del disparo y esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho aislado. Sin embargo, el episodio generó alarma y repudio transversal de diferentes sectores políticos, que exigieron garantías de seguridad en la recta final de la campaña.

Desde la mesa nacional de Primero la Patria, el espacio federal que integra Urtubey, denuciaron el "gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero" y exigieron a las autoridades provinciales "el esclarecimiento urgente del hecho". En un comunicado indicaron que "sucesos de estas características ponen en riesgo no sólo la integridad física de las personas sino la misma convivencia democrática".

Ola de violencia política

El ataque a Urtubey no fue el único episodio de tensión que marcó el día en Salta.

Horas antes, en el centro de la capital provincial, la diputada provincial María del Socorro Villamayor fue agredida física y verbalmente en la puerta de la Cámara de Diputados por un hombre que vestía una remera identificada con La Libertad Avanza.

“Hoy estaba el Registro Nacional de las Personas trabajando. Salí a saludar a la doctora del Registro y encontré que, en un grupo de mujeres, se encontraba un señor con la remera de La Libertad Avanza. Al verme, me escupió y gritó a las mujeres -perdón la expresión- ‘a la concha de su hermana’”, relató Villamayor, visiblemente conmocionada.

La legisladora contó que se refugió en el edificio de la Cámara mientras el hombre continuaba insultando y gritando desde la puerta. Posteriormente se conoció que el agresor padece una enfermedad mental y es conocido por comportamientos violentos, aunque el hecho no dejó de generar preocupación y repudio.

La Cámara de Diputados de Salta emitió un comunicado institucional en el que expresó su “profunda preocupación” y “enérgico repudio” ante la agresión: “La violencia, en cualquiera de sus formas, es incompatible con los valores republicanos y democráticos que sustentan la vida institucional de nuestra provincia. Las diferencias políticas o ideológicas nunca pueden justificar la violencia, la intolerancia ni la agresión”, señaló la Cámara.

Asimismo, reivindicó “el respeto, el diálogo y la paz social como pilares fundamentales de la convivencia democrática” y rechazó toda manifestación de odio que “atente contra la unidad de los salteños”.

Iñaki, Olmedo y la tensión callejera

Como si el clima no estuviera ya suficientemente cargado, la tarde del miércoles la peatonal Alberdi fue escenario de gritos y abucheos cuando Iñaki Gutiérrez, referente mediático del oficialismo libertario, y el empresario y candidato a senador por La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo recorrieron el centro salteño.

Jóvenes y otros transeúntes que los reconocieron reaccionaron con insultos y reclamos, especialmente por la situación de los jubilados y los recortes en políticas sociales. También hubo quienes cantaron el hit del momento, “¡Alta coimera!”, en alusión a Karina Milei y las denuncias de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los tres episodios -el ataque a la camioneta de Urtubey, la agresión a Villamayor y los incidentes con referentes libertarios- reflejan un clima electoral cada vez más enrarecido en Salta, a diez días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

En una provincia históricamente atravesada por la polarización y el peso del aparato político, la violencia comienza a instalarse como un elemento de campaña. Mientras los candidatos intensifican sus recorridas por la provicnia, los discursos se endurecen y el malestar social se expresa en las calles.