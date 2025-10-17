La inflación de septiembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,3% y quedó unas décimas arriba del promedio nacional. Los datos fueron publicados este jueves por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) y dan cuenta de una inflación acumulada del 23,3% en lo que va del año, y una variación del 32,3% en relación al año pasado. La suba estuvo marcada por los gastos vinculados a educación, transporte y comunicaciones. En el rubro alimentario, uno de los de mayor incidencia dentro de la medición general, los productos que registraron aumentos más altos fueron el tomate redondo (43,6%) y las cebollas (10,5%). Entre las bajas más marcadas aparecen la lechuga (-16,7%) y la leche en sachet (-2,4%).

El informe mensual del Ipec para septiembre (2,3%) marca un nuevo repunte de la inflación santafesina en relación a agosto (1,6%) y el indicador volvió a superar los dos puntos después de cuatro meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) incluso quedó arriba del promedio nacional: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó este martes la inflación de septiembre, que estuvo en el orden del 2,1%.

En los primeros nueve meses del año, la provincia acumuló una inflación del 23,3%, mientras que la variación interanual fue del 32,3%. En las dos mediciones, la provincia de Santa Fe quedó por encima de la nacional. Según el Indec, la suba acumulada de enero a septiembre de 2025 alcanza el 22%, mientras que en la comparación interanual, la inflación registrada llega al 31,8%.

La inflación de septiembre en Santa Fe estuvo impulsada por dos rubros en particular: Educación (3,5%) y Transporte y comunicaciones (3,4%). Le siguen otros ítems como Otros bienes y servicios (2,9%), Atención médica y gastos para la salud (2,4%), Vivienda y servicios básicos (2,4%), Alimentos y bebidas (2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), Esparcimiento (1,4%) e Indumentaria (1%). De los nueve rubros abordados por el Ipec para la medición general, cinco dieron por arriba del promedio mensual.

Entre los rubros de mayor incidencia dentro de la medición general aparecen Transporte y Comunicaciones (0,68%) y Alimentos y bebidas (0,67%). Luego siguen Vivienda y servicios básicos (0,26%), Atención médica y gastos para la salud (0,18%), Otros bienes y servicios (0,17%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,10%), Esparcimiento (0,10%), Educación (0,09%) e Indumentaria (0,06%).

El informe del Ipec también pone el foco en el comportamiento de precios de un conjunto de alimentos y bebidas de consumo masivo. Entre los que más aumentaron aparece el tomate redondo con un 43,6%, que pasó de valer 2.185 pesos el kilo a costar 3.137 pesos. También aumentó el kilo de cebollas, que costaba 661 pesos y ahora se consigue por 730; un aumento del 10,5%. Le sigue el kilo de naranjas (8,4%), las galletitas dulces envasadas (6,7%), el kilo de banana (4,9%) y el agua sin gas (4,8%).

Al mismo tiempo, algunos productos bajaron sus precios durante septiembre. El caso más notorio fue el de la lechuga, que disminuyó un 16,7%: en agosto valía 4.499 pesos y un mes después se consiguió por 3.749 pesos. En una menor dimensión, el sachet de leche fresca también bajó su precio un 2,4%. Otros productos que disminuyeron fueron el pollo (-2,1%), el kilo de arroz blanco (-2,1%) y la docena de huevos (-1,3%)

En el análisis global, la inflación en la provincia de Santa Fe tuvo una desaceleración marcada desde mediados de 2024, pero en lo que va de 2025 el comportamiento es irregular. Enero comenzó con un 3,1% de inflación que descendió en febrero a 2,6%, para luego subir nuevamente en marzo a 3,5%. El indicador más bajo del año se registró en mayo, con una inflación del 1,4%. Desde entonces, el IPC provincial se mantuvo por debajo de los dos puntos hasta septiembre, donde volvió a repuntar al 2,3%.