TEATRO

¿Dónde está Mónica?

Una docuficción teatral que reconstruye la amistad de dos chicas desde la infancia hasta la desaparición de una de ellas, a los 27 años. Mónica, la hija adoptiva de dos inmigrantes italianos en Caballito, marcada por una espiritualidad intensa, ansias de aventura y un vínculo estrecho con la Iglesia, un día no aparece más, como si se la hubiera tragado la tierra. Entre evocaciones al barrio y heridas abiertas, Sonia Novello explora el poder del teatro para convocar a los recuerdos. La acompaña en escena Claudia Mc Auliffe, musicaliza en vivo Pablo Viotti y dirige Maruja Bustamante.

Hoy a las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $20000.

¡Oh, la noche!



En un tiempo y lugar inciertos, una legión de peregrinos abandona la gran ciudad para imagina –o tal vez crear– otro mundo. Lleva recuerdos, abrigo y un cancionero. Bajo la dirección de Eduardo “Chueco” Ferrer, el Coro Bandido arma por primera vez un universo ficcional para alojar su repertorio pop. La puesta de ¡Oh, la noche! (Cantata y fuga) hilvana escenas de travesía, fogón y ritos corales; el pulso lo sostienen dos pianos en vivo (Guillermina Etkin y Nicolás Bacal). Una experiencia escénica que, con el desparpajo que caracteriza al grupo, mezcla movimientos mínimos, voces profesionales y amateurs mientras pregunta qué canciones necesitamos para empezar de nuevo.

Viernes a las 21, en Planta Inlcán, Inclán 2661. Entrada: $12000.

MÚSICA

In the city

El flamante simple que reúne a Charly García con Sting es un tema que, bajo el título de “In the city that never sleep”, formó originalmente parte de Kill Gil (2010). Quince años después de aquel disco maldito, que nadie quiso publicar entonces, ahora todos parecen tener algo para decir de una nueva versión que viene acompañada por un video que los muestra paseando a cada uno por una ciudad que nunca duerme: Charly más porteño que el Obelisco, Sting eterno englishman en Nueva York. Más allá de su cruce en el River de Amnesty, un repaso en paralelo por sus carreras también debe consignar que uno ya decía ser parte del mar cuando el otro recién estaba intentando subirse a las nuevas olas, que supieron ser casi al mismo tiempo carne de páginas amarillas antes que musicales: uno difundiendo su plenitud tántrica, el otro exhibiendo un vacío imposible de llenar. Y que, tal como se puede ver en el video, su presente esconde que ambos tienen casi exactamente la misma edad.

Live at Womad 82

Peter Gabriel acaba de publicar el set completo de su recital en el primer y fallido Womad, el que lo dejó casi en bancarrota. En el posteo con el que acompañó el lanzamiento, Gabriel confirma que, cuando salió a escena aquella noche sabía que el festival había sido un fracaso y habría muchas cuentas que pagar. Lo que hizo aún más extremo un show –con nada menos que Peter Hammil en guitarra y coros– en el que estrena temas del que sería su cuarto disco solista, con el que terminaría de redondear una búsqueda que lo dejaría listo para el éxito internacional.

ONLINE

Monstruo: la historia de Ed Gein

La vida y horrorosa obra de Ed Gein, el “Carnicero de Plainfield”, el asesino y profanador de tumbas que asoló Wisconsin en los años ‘50, ha sido objeto de estudio y origen de múltiples relatos literarios y cinematográficos, comenzando por Psicosis, el libro de Robert Bloch llevado a la pantalla por Alfred Hitchcock. La tercera temporada de la serie de unitarios Monstruo, creación de Ian Brennan que en este caso cuenta la historia del asesino, juega a dos puntas. Por un lado, recrea con imaginación y licencias históricas a Gein, interpretado con perversa fragilidad por Charlie Hunnam. Por el otro, avanza en el tiempo y entrelaza la creación de Psicosis y otros dos films inspirados en su figura: El loco de la motosierra y El silencio de los inocentes. De esa forma, la saga de ocho capítulos se suma a la fascinación morbosa por el monstruo titular al tiempo que describe su impronta en la cultura popular. Puede verse en Netflix.

Chad Powers, mariscal de campo

Comedia ligera con un punto de partida tan insólito como disparatado, la nueva serie Chad Powers, mariscal de campo, disponible en de Disney+, encuentra a su protagonista en las malas. Es que Russ Holliday (Glen Powell), una figura del equipo de fútbol americano de la Universidad de Oregón, mete la pata en un importante partido y comete varios errores personales que lo llevan al ostracismo. Tiempo después, la idea: con la ayuda del maquillaje, una peluca y dientes postizos se convierte en Chad Powers, el nuevo integrante del mismo equipo, dispuesto a reinventarse y comenzar de nuevo. Si su verdadera identidad es descubierta tiene mucho que ver con la hilarante historia.

CINE

Festival Asterisco

Hasta el 25 de octubre, en cuatro sedes de CABA, se está desarrollando la 12° edición del Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, más conocido como Asterisco. Además de las competencias argentinas de cortos y largos, esta entrega incluye un foco dedicado al realizador uruguayo Sergio De León, una sección de Pionerxs queer y un programa especial titulado “Porno intervenido y otros desvíos”. Hoy a las 20 el Malba ofrecerá una función del notable largo documental de Clarisa Navas El príncipe de Nanawa (foto). Un rato antes, a las 18, el Museo del Cine será testigo de un puñado de cortos españoles que plantean “distintas visiones sobre el pasado, el presente y el futuro de las políticas de la memoria”, seguido de una charla con Diego Trerotola, director del evento. La programación completa, sedes, días y horarios del festival pueden consultarse en la cuenta de Instagram @festivalasterisco

Locamente

El concepto central del nuevo largometraje del italiano Paolo Genovese (el creador del mega éxito internacional Perfectos desconocidos) se asemeja al punto de partida de Intensa-Mente. La diferencia es que aquí la niña protagonista es reemplazada por dos adultos, un hombre y una mujer que participan de una primera cita. Dentro de sus mentes cuatro entidades intestinas discuten pros y contras de cada paso, de la cena a la cama, punto de partida de la comicidad y las ligeras reflexiones sobre los vínculos humanos. Es de imaginar que, como ocurrió con Perfectos desconocidos, la película encuentre mil y un remakes en el futuro.

TV

Culiacanazo

El “Culiacanazo” fue un operativo frustrado que tuvo lugar el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, coordinado por diversas fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional de México. La señal Discovery está emitiendo los cuatro episodios de esta serie documental centrada en los intentos por capturar al infame narcotraficante Ovidio Guzmán, el hijo del tristemente célebre “El Chapo”, y la trágica violencia que terminó desatando la operación. Con lujo de detalles, la investigación Culiacanazo: herederos del narco refleja cómo las fuerzas de la ley lograron retener a Guzmán mientras los miembros del Cartel de Sinaloa, comandados por su medio hermano mayor Iván Archivaldo Guzmán, respondieron con un bloqueo masivo de carreteras con vehículos incendiados, actividades violentas contra civiles y amenazas a los militares a cargo del caso y sus familiares.

Viernes a las 22, por Discovery.

Found

La segunda temporada de la serie protagonizada por Shanola Hampton se está desplegando en horario central en la pantalla de Warner TV. La actriz encarna a Gabi Mosely, la jefa de un equipo de especialistas que dedican todo su esfuerzo a encontrar vivas o muertas a personas desaparecidas que han sido completamente olvidadas por las fuerzas policiales y la ley. La trama de los nuevos episodios se centran en la fuga de Sir, el hombre que había raptado a la protagonista cuando era adolescente, y la tensión y ansiedad que esto genera para Gabi y el equipo mientras intentan resolver nuevos casos.

Miércoles a las 23, por Warner TV.