Guillermo del Toro regresa con uno de sus proyectos más soñados: una adaptación de Frankenstein, el clásico literario de Mary Shelley. La película llegará a Netflix el 7 de noviembre de 2025, tras un breve paso por salas seleccionadas en octubre, y promete ser una de las producciones más esperadas del año.

Un proyecto soñado

Desde hace décadas, Del Toro ha manifestado su admiración por Frankenstein, tanto por su dimensión trágica como por su reflexión sobre la soledad, la creación y los límites de la humanidad. Ahora, el director mexicano —ganador del Oscar por La forma del agua— finalmente da vida a su propia versión del mito, combinando horror gótico con una sensibilidad poética y profundamente humana.

El elenco no podría ser más prometedor: Oscar Isaac interpreta al atormentado científico Victor Frankenstein, Jacob Elordi da vida a la criatura en una interpretación que promete emocionar y aterrar a partes iguales, mientras que Mia Goth y Christoph Waltz completan el reparto principal.

La película fue escrita y dirigida por Del Toro, con la participación de su colaborador habitual Dan Laustsen en la dirección de fotografía, lo que asegura una propuesta visualmente imponente.

El dilema de la paternidad y la exploración del alma

Fiel a su estilo, Del Toro no busca un simple relato de terror, sino una exploración del alma humana a través del monstruo. En palabras del propio cineasta, Frankenstein es “una historia sobre el amor, la paternidad y la pérdida”, y una oportunidad para reinterpretar uno de los grandes mitos del horror desde una perspectiva emocional.

Con su estreno previsto para el 7 de noviembre en Netflix, Frankenstein se perfila como una de las películas más destacadas del año, tanto para los fanáticos del terror como para los amantes del cine autoral. Una nueva muestra de que, en las manos de Guillermo del Toro, los monstruos nunca son simples villanos: son espejos que revelan lo más profundo y humano de nosotros mismos.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.