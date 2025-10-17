Nucleados en la Asociación Civil Soñadores Unidos, más de 1800 comedores empujan el proyecto de Ley Pancitas Llenas, que acaba de ingresar a la Cámara de Diputados para ser tratado por quinta vez en el Congreso.

"Nosotros decimos que con el 0,04 por ciento de la producción argentina de alimentos en toda la cadena se puede abastecer a todos los comedores del país de forma directa, transparente, democrática y federal", explicó el dueño de Pastas Orali, Julio González, empresario que también trabaja por la aprobación del proyecto, en diálogo con la 750.

La iniciativa propone la creación de un fondo fiduciario en el que las empresas aporten el 0,04 por ciento de sus ventas, deducible del Impuesto a las Ganancias. Ese dinero será transferido a una tarjeta pre-paga de manera directa.

"A medida que el Estado certifique la existencia de un comedor, se les van a ir asignando recursos", detalló el dueño de Pastas Orali, en comunicación con La Mañana.

Pancitas Llenas tiene un largo recorrido, atiende un tema urgente dada la situación económica que atraviesa el país y la importancia de sostener los espacios comunitarios que alimentan a muchos argentinos. La Asociación Soñadores Unidos advierte que el 82% de los comedores de su red redujeron prestaciones por falta de insumos y un 8% directamente cerró sus puertas.

El proyecto obtuvo el dictamen casi por unanimidad, solo dos legisladores de La Libertad Avanza votaron en contra de darle tratamiento.