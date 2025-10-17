En el Día de la Lealtad Peronista , el actor Osmar Núñez recordó en la 750 su experiencia al interpretar a Juan Domingo Perón en la película Juan y Eva (2011), dirigida por Paula de Luque y protagonizada junto a Julieta Díaz.

Juan y Eva recrea el primer encuentro entre Perón y Eva Duarte durante una recaudación de fondos por el terremoto de San Juan en 1944, explorando el costado más íntimo de la pareja que marcaría la historia política argentina.

“El rodaje fue hermoso. Fue la película en la que tanto Julieta como yo tuvimos muchísima participación en elegir a los compañeros. Paula es una directora extraordinaria y muy abierta. Podíamos charlar, debatir, opinar sobre los actores que estaba viendo para determinado personaje. Hemos ensayado el guion, hemos trabajado juntos. Con Julieta hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos”, recordó Núñez.

El actor destacó el nivel de preparación detrás del proyecto: “Es una película muy elaborada que se trabajó mucho en la previa”, señaló.

A la hora de construir al líder político, Núñez confesó que buscó alejarse de la imitación para encontrar puntos de empatía reales: “No es que me olvidaba que estaba interpretando a Perón, pero trataba de no pensar lo que los demás pensarían. Buscamos no caer en imitaciones, encontrar los puntos en común con esos personajes. Con Perón me pasó que vi a ese padre para algunos. La cosa que él tenía en las arengas, eso de hablar hasta para el último que estaba en la fila. Ese poder, esa gran seducción de gran padre, con esa seguridad, con esa palabra justa", detalló.

Incluso encontró rasgos personales en esa construcción: “Yo soy muy paternal con mis amigos y mi familia. Fue una experiencia inolvidable para mí”.

Finalmente, el actor reflexionó sobre el hilo emocional que sostiene la película: “Es la gran historia de amor argentina y está acentuado ese amor que se tenían”, concluyó.