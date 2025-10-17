Apenas se conoció la noticia de la muerte de Ace Frehley, las reacciones de los colegas no se hicieron esperar. "Estamos completamente devastados, con el corazón roto", señaló la familia del músico en un comunicado. "En sus últimos momentos, fuimos afortunados de poder rodearlo con nuestro amor, cuidado, palabras de paz, pensamientos, oraciones mientras abandonaba esta tierra. Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fortaleza y amabilidad, que él compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas, y más allá de lo comprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, el recuerdo de Ace seguirá vivo para siempre."

Paul Stanley y Gene Simmons: "Estamos devastados. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos fundamentales más formativos de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo querían, incluidos nuestros fans de todo el mundo"

Peter Criss: “Falleció tranquilamente rodeado de su familia. Mi esposa y yo también estuvimos con él hasta el final. Te quiero, hermano. Mi amor y mis oraciones están con Jeanette, Monique, Charlie y Nancy, así como con toda la familia de Ace, sus compañeros de banda, fans y amigos. Que el Señor los reconforte en estos momentos difíciles. Como miembro fundador de KISS y en su carrera solista, Ace influyó y conmovió los corazones de millones de personas. Su legado perdurará en la industria musical y en los corazones del Kiss Army. A la Kiss Army y a los Rock Soldiers de Ace, mi corazón está con todos ustedes... Desolado...”

Alice Cooper: “Lo peor de estar en el rock'n'roll en este momento es el hecho de que algunos de nuestros compañeros acaban de llegar a esa edad en la que... abandonan el planeta. Algunos de los chicos que empezaron hace 30, 40, 50 años están empezando a irse, y por supuesto Ace, uno de los pioneros, uno de los grandes guitarristas que hay... un auténtico héroe de la guitarra para mucha gente. Hice más giras con él que con nadie, como telonero nuestro, durante bastante tiempo, así que nos hicimos muy buenos amigos. Y siempre lo daba todo cada noche. Es difícil ver marchar a alguien así. Sabemos que ahora mismo los fans de KISS están de luto, al igual que su familia y, sin duda, todos los que lo conocían. Ace era un AS."

Mike McCready (Pearl Jam): "Mi amigo Rick Friel, con quien tocaba en una banda llamada Shadow, fue el primero en subirse al autobús en 1977 con una fiambrera de KISS para hablarme de Ace... eso cambió mi vida. En 1978 me compré una guitarra para unirme a la banda de Rick, Warrior, e hicimos una versión de 'C'mon and Love Me'. Todos mis amigos pasaban horas y horas hablando de KISS y comprando merchandising. Ace era mi héroe y lo consideraba un amigo. Estudié sus solos sin descanso durante años... No habría tomado una guitarra si no fuera por la influencia de Ace y KISS. Descansa en paz, Ace, cambiaste mi vida.”

Bret Michaels (Poison): "Ace, hermano mío, no tengo palabras para agradecerte todos estos años de buena música, los muchos festivales que hemos hecho juntos y tu guitarra solista en 'Nothing But A Good Time'. Todo mi amor y respeto, de parte de mi familia y mío. ¡Que descanses en paz!”

Tom Morello (Rage Against the Machine): "Mi primer héroe de la guitarra. El legendario Space Ace inspiró a generaciones a amar el rock and roll y a tocar la guitarra . Sus riffs y solos atemporales, el humo que salía de su Les Paul, los cohetes que salían de su clavijero, su genial balanceo espacial en el escenario y su inolvidable risa loca se echarán de menos, pero nunca se olvidarán. Gracias, Ace, por una vida de gran música y recuerdos".

Bruce Kulick: "La noticia es devastadora para el mundo del rock, y me afecta profundamente. Era único en su género y un guitarrista emblemático. No se puede olvidar su innegable papel en la creación y el éxito de KISS. No solo era querido por todos, sino que influyó en millones de guitarristas de todo el mundo.".

Steve Vai: "Era la encarnación de la actitud del rock'n'roll: descarado, ruidoso e irresistiblemente pegadizo. Sus riffs tenían garbo, su tono tenía garra y su presencia iluminaba los escenarios como una supernova. Spaceman ha abandonado el escenario, pero su órbita brillará para siempre".

Steven Van Zandt: "Al igual que Kiss ha sido subestimada como banda, Ace también lo fue como guitarrista. La banda original tenía esa química mágica e indefinible que tienen todas las grandes bandas, y sus composiciones también contribuyeron a su éxito."

Pantera: “Estamos profundamente tristes. Tanto Ace como Kiss tuvieron una gran influencia en todos los miembros de Pantera, pero especialmente en Dimebag Darrell, cuya obsesión por Ace se remonta a su infancia. Te extrañaremos, Ace."