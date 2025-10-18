En el marco de los ciclos de música que se vienen desarrollando en el Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 721), este sábado a las 21 el auditorio del Centro Cultural recibe a Contrastango en El tango lo hizo otra vez, un espectáculo musical y de relatos con el clásico género musical por protagonista.

Contrastango es una formación musical que hace diferencias en los contrastes, enfrenta pentagramas y contrapone diversos estilos, repartidos entre Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Homero Manzi, María Elena Walsh, Horacio Ferrer y Chico Novarro, entre otros. Lo integran María Herminia Grande y Javier Migled en voces, Nicolás Polichiso en guitarra y arreglos, Diego Saavedra en bandoneón y arreglos, Domingo Porta en contrabajo y Marcos Pereyra en relatos.

De manera habitual con las actividades en Contraviento, el lugar cuenta con servicio de bar mientras se disfruta del espectáculo; y también de gastronomía para cenar luego.