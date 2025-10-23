El Tribunal de la Corona de Belfast absolvió este jueves a un exparacaidista británico acusado de asesinar a dos manifestantes y de intentar matar a otros cinco durante el "Domingo Sangriento" de 1972, uno de los episodios más sangrientos del conflicto en Irlanda del Norte. El "Soldado F", como era conocido por la orden de anonimato, fue declarado no culpable por falta de pruebas "convincentes y manifiestamente fiables".

El juez norirlandés Patrick Lynch consideró que las pruebas presentadas durante el proceso no eran lo suficientemente conclusivas como para condenar al acusado por los siete cargos que le fueron imputados. "Por muchas sospechas que este tribunal pueda tener sobre el papel del acusado, estoy obligado por las pruebas que se me han presentado", explicó el magistrado, quien sin embargo afirmó que quienes participaron en la masacre "deberían sentir vergüenza". El militar, que asistió al juicio oculto detrás de una cortina azul, escuchó en silencio el veredicto que generó indignación entre los familiares de las víctimas.

Un veredicto "decepcionante"

El proceso, celebrado en el tribunal de la capital norirlandesa, se extendió durante cinco semanas y escuchó testimonios de antiguos compañeros del acusado. Fue el único juicio penal abierto en más de medio siglo por los hechos del 30 de enero de 1972 en la ciudad de Londonderry (también conocida como Derry). Aquel día, paracaidistas británicos abrieron fuego contra una marcha pacífica por los derechos civiles de la minoría católica en el barrio de Bogside.

13 manifestantes murieron en el acto y un decimocuarto falleció meses después por las heridas. Varias de las víctimas fueron alcanzadas por la espalda o mientras intentaban auxiliar a otros heridos, incluso agitando pañuelos blancos. El "Soldado F" fue imputado por los asesinatos de James Wray y William McKinney, además de cinco tentativas de homicidio. Sin embargo, las declaraciones que sustentaban la acusación provenían de antiguos soldados, identificados como G y H, que participaron también en los disparos y que, según el juez, mintieron en investigaciones anteriores. Aunque su identidad también está protegida por la orden de anonimato, uno de ellos murió y el otro se negó a declarar en esta causa.

La decisión judicial fue recibida con consternación por las familias de los muertos y heridos, que durante décadas reclamaron justicia. "El Soldado F ha sido liberado del banquillo, pero está a un millón de millas de una absolución honorable", dijo Mickey McKinney, hermano de una de las víctimas. "Creó dos viudas jóvenes, huérfanos y familias devastadas. La vergüenza recae sobre el Estado británico", agregó McKinney.

La primera ministra norirlandesa Michelle O’Neill, del partido Sinn Féin, calificó el fallo como "profundamente decepcionante" y denunció "una negación persistente de justicia para las familias del Domingo Sangriento" e inmunidad para sus perpetradores. "Hace más de 15 años, el primer ministro británico reconoció públicamente el rol de soldados británicos en el Domingo Sangriento. Sin embargo, ni un soldado británico o sus superiores, militares y políticos, han sido hechos responsables", escribió la representante en sus redes.

"Las familias no olvidan"

El "Domingo Sangriento" marcó un punto de inflexión en el conflicto norirlandés, que enfrentó durante tres décadas a republicanos católicos, partidarios de la reunificación con Irlanda, y unionistas protestantes que defendían la permanencia en el Reino Unido. La masacre empujó a cientos de jóvenes a unirse al Ejército Republicano Irlandés (IRA) y radicalizó la lucha armada, desatando un largo conflicto interno en las islas británicas.

Durante años, la versión oficial del Ejército británico sostuvo que los soldados respondieron a disparos de "terroristas", un argumento respaldado por el informe Widgery de 1972, elaborado en pocas semanas y ampliamente desacreditado. Solo en 2010, tras la "Investigación de Saville", el gobierno británico reconoció que los manifestantes estaban desarmados y que no hubo justificación alguna para los disparos.

El entonces primer ministro David Cameron pidió disculpas públicas en nombre del Estado y calificó los hechos de "injustificados e injustificables". Pero las responsabilidades penales nunca prosperaron: de los 17 soldados investigados, solo uno, el "Soldado F", llegó a juicio, y con este dictamen no enfrentará consecuencia alguna. Para los abogados de las familias, el resultado era previsible. "Se juzgó sobre un fragmento de la evidencia que alguna vez existió", lamentó Ciarán Shiels, representante legal de los McKinney y otros parientes de víctimas.

El Acuerdo de Paz del Viernes Santo, firmado en 1998, puso fin al conflicto que dejó más de 3.500 muertos. Más de medio siglo después, el fallo reabre la herida del pasado y reactiva el debate sobre la impunidad militar británica durante los años del conflicto. "50 años de demora han erosionado toda posibilidad de justicia. Pero las familias no olvidan", planteó Shiels.