De familia peronista, Facundo Pérez Ernst —más conocido en redes sociales como "el mini Néstor"— empezó a militar a los 16 años. A punto de recibirse de abogado, el joven fue uno de los cientos de militantes que se hizo presente este viernes frente a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

"La historia no empieza con el peronismo. Coincido con Perón cuando el tipo habla de una línea hispánica, que vincula el 17 de octubre con lo que había sucedido con Hipólito Yrigoyen y Alem, con Rosas y San Martín y Belgrano. Es una línea que a uno le despierta pasión porque es de defensa de la soberanía nacional y de adquisición de derechos del pueblo argentino", señaló Pérez Ernst, en diálogo con el móvil de la 750.

Consultado por su visión del gobierno de Milei y la relación con Estados Unidos: "En aquel momento era Braden o Perón, ahora es Bessent o Taiana, o Bessent o Cristina, como quieras ponerle. Pero sin duda sigue estando la discusión, con un Estados Unidos que busca la injerencia sobre nuestra política interna. Y todo se resignifica, porque lo mismo que pasó en ese 17 de octubre del 45, cuando Perón llama a elecciones, se da en estas circunstancias. Y ni hablar que el pueblo se movilizó por un pedido de libertad a Perón. Hoy es el mismo pedido de libertad a Cristina. Por eso estamos hoy acá en San José 1111, junto a La Liga de Justicia Social", continuó el joven militante, en referencia a la agrupación que integra.

Por último, Pérez Ernst aseguró: "La historia peronista es el mejor combustible que tiene cualquier militante para estar hoy en la casa de Cristina. El 17 de octubre del '45 en la Plaza había carteles que decían 'Juicio a la Corte', que es el juicio que concreta Perón en 1947, muy similar al que concreta Néstor (Kirchner) en 2004, y que tenemos que estar pensando en un próximo gobierno peronista, porque sin dudas una de las principales transformaciones que tiene que tener ese gobierno es la del Poder Judicial, que hoy da asco".