Fuera de lugar es fundar otro lugar. De esa manera sintetiza Liliana Herrero el concepto de su nuevo disco, que presentó el jueves en el ND Ateneo -con entradas agotadas- acompañada por su banda y una comunidad de artistas vinculados con la música popular. “Fuera de lugar es fundar otro lugar”. Lo dice varias veces a lo largo de la templada noche porteña. Durante la hora y media que dura el concierto, la cantora e intérprete de Villaguay se conmueve por la presencia de sus amigos y colegas, el tránsito y hondura de las canciones, y la incierta y convulsionada actualidad del país. Pero no se deja atrapar por el pesimismo y la resignación, sino que propone un remanso musical regado de lucha, creatividad y celebración.

“Es un disco pensando en la ausencia del compañero y querido Horacio González. Y a la vez señalamos la espantosa ausencia de esta época maldita y de este país. Pero celebremos que estamos juntos”, sostuvo.

Y eso ocurre en la presentación de Fuera de lugar (2025), un disco publicado recientemente por el sello independiente Elefante en la Habitación. Después de seis años sin ingresar a un estudio de grabación, Herrero entregó un trabajo intenso y contundente que revisita a autores como Atahualpa Yupanqui, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, Raúl Carnota, Mocchi y Edgardo Cardozo, siempre en ese cruce estético y político entre los territorios musicales y este tiempo. Con 77 años, Herrero ofreció con su banda –Pedro Rossi en guitarra y coros, Ariél Naón en contrabajo, Facundo Guevara en percusión y Mariano Agustoni en piano- un concierto que por momentos tuvo dinámica de tertulia o guitarreada.

Si bien había una puesta en escena –a cargo de Cristina Banegas- y un guion –el disco se tocó en orden, de principio a fin-, la entrerriana se corrió del centro de la escena, sobre todo en la segunda parte del concierto, y le dio lugar a voces y cantoras amigas, como Susy Shock, Lidia Borda, Luciana Jury y Julieta Lasso. Se dejó abrazar y acompañar por sus compañeros y compañeras, especialmente por el guitarrista Rossi -atento a cada detalle, traductor de sutilezas en el escenario-, y agradeció con énfasis la presencia del público, que colmó la sala y conectó con el clima de la velada.

Hizo silencio cuando tuvo que hacerlo, se entregó a la euforia de clásicos populares como “Y dale alegría a mi corazón”, de Fito Páez; y hasta cantó espontáneamente el hit “Alta coimera”, con la complicidad de los músicos de la banda que se sumaron con sus instrumentos.

"Quiero decir una vez más y mil veces más: libertad a Milagros Sala", fueron las primeras palabras de Herrero al subir al escenario, acompañada por los músicos de su banda. "Nosotros somos una comunidad. Yo no puedo y nunca pude pensar la música en forma individual, tampoco ninguna actividad de mi vida”, expresó la cantora. “No hay mejor modo de estar frente al horror y al terror que estar juntos y fundar un lugar nuevo para vivir, disfrutar y transformar esto que estamos viviendo", puntualizó. “Que la presencia de todos ustedes aquí confirme que venimos a hacer una extraordinaria y bellísima comunidad para disfrutar de la memoria musical y poética de la Argentina. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Nunca pensamos que esta sala iba a estar agotada, estamos felices”, agradeció con sinceridad y resaltó lo difícil que es “pagar una entrada en este momento”.

El concierto estuvo dividido en dos partes. Primero, interpretaron en orden todas las canciones del disco nuevo y luego, en la segunda parte, repasaron algunas obras frecuentes en su repertorio, como "Oración del remanso", de Jorge Fandermole; o "El tiempo está después", de Fernando Cabrera. “La segunda parte es fiesta y tendrá compañeras invitadas”, prometió entre risas.

Después del poema de René Char musicalizado por Ariel Naón, “El sanjuanino”, tocaron una versión de “Chipi chipi”, de Charly García, que sonó más reposada que la original, con la intención de subrayar el texto: “Si este dolor durará por siempre/ no digas nada vete de aquí/ Porque yo estoy donde nunca voy/ donde nunca fui”, cantó Herrero, estirando algunas vocales y agitando sus manos.

Lo mismo hizo cuando interpretó “Aguafuerte”, una canción con letra del poeta paraguayo Elvio Romero y música de Teresa Parodi. “¡Toda la Patria en el suelo sobre dos palos en cruz! Y encima el viento/ y abajo el viento”, cantó al borde del llanto. En el escenario, al lado de una mesita con un ramo de rosas y bajo luces con colores tenues, había un pañuelo blanco que Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo le había regalado a Horacio González. “También tenemos el pañuelo palestino. Sé que faltan más pañuelos que señalan luchas”, dijo la cantora, siempre sintonizada con el clima de época. Para ella, la música siempre ha sido y será un puente y una conversación entre el pasado, el presente y el futuro.

Luego, en “Asilo en tu corazón”, de Spinetta, invitó a la cantora Lidia Borda, quien se quedó en el escenario –cada uno que ingresaba se quedaba allí, abrazando- para cantar, en la segunda parte del concierto, una poderosa versión de “El necio”, de Silvio Rodríguez, que justo anda de visita por estas tierras rioplatenses. En clave de saya, la actriz, cantante y escritora Susy Shock se sumó con unos versos –“reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal”- en “Compostaje”, una pieza del joven compositor uruguayo Mocchi, quien se encontraba en la sala a unos metros de Rita Cortese y otras personalidades de la cultura.

“El camino será poético si podemos sobrevivir/ y sostenernos será el ritual que nos haga sobrevivir”, cantó Herrero y transformó esas palabras en bandera. “El camino será la lucha, el combate y la trama que logremos construir", agregó la artista.

Después de “El alazán”, de Yupanqui; y “Por seguir”, de Raúl Carnota; Herrero se tomó de la mano con Rossi para versionar “Martín”, una relectura de Edgardo Cardozo sobre el Martín Fierro. Entonces, la voz grabada de Horacio González hablando de la comunidad como síntoma de libertad cerró la primera parte de la noche. Y esas palabras también se hicieron cuerpo con la participación de Luciana Jury y Julieta Laso. La visceral cantora bonaerense entregó una versión de “La de lejos”, de Carnota; y Laso le imprimió una voz tanguera a “Mi mariposa triste”, de Daniel Toro.

"No hay libertad posible sin igualdad. No hay libertad posible sin justicia social", enfatizó Jury después de su canción. En tanto, Shock, que ya estaba en el escenario, ofreció la guarania “Pa’ despenar”, de Andrea Bazán; y todos y todas ofrendaron un canto colectivo en “Oración del remanso”, en el ocaso del concierto. “Que está aclarando y vamos pescando para vivir”, quedó resonando en toda la sala.